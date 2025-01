Marie Claire Harp envía advertencia a José Manuel Figueroa tras hablar de su ruptura: "Que no le patee la reja al perro"

Marie Claire Harpe sostuvo uno de los romances más sonados en el mundo del espectáculo con José Manuel Figueroa; sin embargo, éste llegó a su fin tras poco más de dos años juntos y cancelaron su compromiso. Aunque durante un tiempo ambos mantuvieron los detalles de su ruptura con total hermetismo, fue el cantante quien destapó el motivo haciendo fueres declaraciones sobre la conductora, quien no dudó en defenderse y lanzó una advertencia.

La conductora y el hijo de Joan Sebastian tuvieron una relación durante poco más de dos años, tiempo durante el cantante decidió pedirle matrimonio. Por ello, sorprendió a sus fanáticos la noticia de que pondrían fin a su noviazgo y se desataron rumores de que habría ocurrido debido a la transmisión en vivo que hizo la también modelo durante el funeral de su hermano, Julián Figueroa, algo que negó el cantante de manera contundente.

Durante una entrevista con Juan Soler y Paulina Mercado para su canal de YouTube, José Manuel Figueroa rompió el silencio sobre el motivo por el que terminó su relación con Marie Claire. El artista aseguró que se habría tratado de sus compromisos de trabajo, pues le pidió a la conductora más tiempo juntos y, para lograrlo, dejar algunos de sus proyectos, algo a lo que se negó debido al crecimiento profesional del que goza.

En un encuentro con los medios retomado por el reportero Alan Morales, la conductora reaccionó a las declaraciones de su expareja mostrándose sorprendida por lo que dijo sobre ella. Aunque puntualizó en que prefiere no dar detalles sobre el mito por el que puso fin a su relación, aseguró que todo ocurrió en buenos términos y desea que se mantenga de la misma manera por lo que le envió una advertencia al cantante.

“La persona que es 100% normal no existe, los cablecitos cruzados te hacen diferente ante las demás personas, no lo tomo como un mal comentario, al contrario (…) Me sorprendió porque creo que cuando se trata de José Manuel siempre lo he dicho bajo la estricta cordialidad, no quiero hacer de esto un show y empañar lo que fue esta ruptura que ha sido para mí muy cordial. Lo que tenga él que resolver lo haremos en privado. Lo respeto mucho, siempre le voy a desear lo mejor, nada más que no le patee la reja al perro porque estamos bien, no creo que haga falta hacer un conflicto donde no lo hay”, dijo la modelo.