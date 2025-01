Timothée Chalamet será anfitrión, actor de sketches y cantante en "Saturday Night Live", ¿dónde podrás verlo?

Con 29 años de edad y Hollywood a sus pies, Timothée Chalamet está listo para demostrar que es capaz de hacer todo en un escenario. Basta con echar un vistazo a sus películas para darse cuenta que puede actuar en géneros dramáticos o con tintes de comedia fantástica, tan bien como puede plantarse en un escenario e interpretar un musical.

Esta es la razón por la cual, el actor nacido en Nueva York el 27 de diciembre de 1995 y que actualmente sostiene una relación amorosa con Kylie Jenner, está listo para regresar por tercera ocasión al plató de "Saturday Night Live" como presentador. En la histórica temporada 50 del programa de TV estadounidense, Timothée tendrá la oportunidad de ser host, además de actuar en los diversos sketches de comedia.

De esta forma, Universal+ anuncia que el actor Timothée Chalamet, quien dio vida a Bob Dylan en la cinta "A Complete Unknown", será anfitrión de "Saturday Night Live" en el nuevo episodio de su temporada 50, todo listo para suceder este sábado 25 de enero.

Timothée Chalamet busca una nominación al Premio Oscar por su rol de Bob Dylan. Foto: Agencias

Timothée Chalamet vuelve a ser anfitrión de SNL

Timothée Chalamet, quien ya fue anfitrión de "Saturday Night Live" en dos ocasiones previas -en diciembre de 2020 y en noviembre de 2023, además de realizar un cameo en abril de 2021- este año redobla la apuesta y oficiará de host tanto en su participación como actor en los diferentes sketches del ciclo como en el segmento dedicado a los músicos invitados.

De esta manera, el joven actor desplegará sus dotes vocales en medio de su campaña para el Oscar. Este año, Chalamet se luce en la biopic musical del realizador James Mangold, "A Complete Unknown", la exitosa película basada en la vida y obra del músico de folk Bob Dylan, interpretación para la que Chalamet se preparó durante cinco años.

Su participación en vivo será este sábado 25 de enero de 2025, el cual podrá verse a través de Universal Comedy, completamente en VIVO en punto de las 23:30 horas, tiempo de Nueva York. La versión subtitulada estará disponible una semana después de su estreno en la app de Universal+. Cabe recordar que el show se graba desde los estudios de NBC en el emblemático 30 Rock (Rockefeller Center en la ciudad de Nueva York).

Así lució Chalamet en su segunda participación en SNL como presentador, esto en noviembre de 2023.

Timothée cantará temas de Boy Dylan

Como se mencionó, Timothée Chalamet dio vida a Bob Dylan en "A Complete Unknown", película por la que ya fue nominado a Mejor Actor de Drama en la más reciente entrega de los Globos de Oro. Por este mismo rol, Chalamet busca ser nominado este jueves al Premio Oscar a Mejor Actor; cabe recordar que ya obtuvo una nominación a esta estatuilla por su actuación en la cinta "Call Me by Your Name" (2017).

Coprotagonizado por Edward Norton, Elle Fanning y Monica Barbaro, la estrella de Hollywood canta más de 40 canciones de Dylan, como “Like a Rolling Stone", “Subterranean Homesick Blues” y "Girl from the North Country”, además de tocar la guitarra y la armónica. En sintonía con esa postura, el actor debutará como cantante en Saturday Night Live en una transmisión imperdible.

En 2023, Chalamet había abordado una película de género musical con Wonka, cuyo trabajo le valió numerosos elogios. De todos modos, con "A Complete Unknown" asumió el riesgo de ponerse en la piel de uno de los artistas más reconocidos de la historia de la música.

"Para mí era importante cantar y tocar en vivo. Porque si puedo hacerlo, ¿por qué debería haber un elemento de artificio? Y estoy orgulloso de que hayamos dado ese paso", indicó el mismo Timothée Chalamet sobre su actuación musical.

