Saturday Night Live estrenará su temporada 50 y habrá una sorpresa para Kamala Harris

Universal+ está de manteles largo con el anuncio del estreno de la temporada 50 de Saturday Night Live. Lo anterior fue confirmado para arrancar a partir del sábado 28 de septiembre de este 2024. De esta forma, el emblemático show de sátira política y sketches creado en 1975 por Lorne Michaels celebrará medio siglo de existencia.

Es de destacar que en la temporada 49 se contó con Ryan Gosling como presentador, quien también fue nominado a un Emmy como Mejor Actor Invitado en Comedia.

El show se emite en directo los sábados por la noche, a las 23:30 hrs, desde los estudios de NBC en el emblemático 30 Rock (Rockefeller Center en la ciudad de Nueva York). Con el paso del tiempo y los talentos artísticos, se ha convertido en una plataforma para comediantes que luego dieron su salto a Hollywood y se convirtieron en estrellas.

Entre emotivos homenajes y grandes estrellas de la Meca del Cine, Saturday Night Live hará historia en su temporada 50. Cabe recordar que la temporada 49 contó con la presencia de Jake Gyllenhaal como presentador.

Anya Taylor-Joy también presentó en la temporada 49 de SNL. Foto: Especial

50 años de Saturday Night Live y más nominaciones al Emmy

Como ya es costumbre, el programa compite nada menos que por 18 premios Emmy® en categorías como Mejor Programa de Sketches, Mejor Actor de Reparto en Comedia (Bowen Yang, The Simpsons), Mejor Actriz Invitada en Comedia (Maya Rudolph y Kristen Wiig, referentes del show del que formaron parte en siete temporadas) y Mejor Actor Invitado en Comedia (Ryan Gosling, La La Land, Barbie), entre otras.

Saturday Night Live es el programa más nominado en la historia de los galardones de la academia televisiva.

Compitió por 305 estatuillas y obtuvo 84 premios, todo un récord que forma parte de su indiscutible legado.

El ciclo de Michaels, emitido por primera vez el 11 de octubre de 1975, tuvo al mítico comediante George Carlin (The Daily Show) como primer anfitrión y marcó su estilo desde sus comienzos con ese sketch de presentación que siempre concluía con las mismas palabras que ya son una marca registrada:

“En vivo, desde Nueva York, ¡esto es Saturday Night Live!”.

Semillero de grandes comediantes

Considerado por la revista TIME como “uno de los mejores 100 programas de televisión de todos los tiempos”, Saturday Night Live fue vital en las carreras de grandes comediantes como:

Chevy Chase (National Lampoon’s Vacation), Chris Farley (Coneheads), Bill Murray (Ghostbusters), Eddie Murphy (Shrek), Julia Louis-Dreyfus (Seinfeld), Robert Downey, Jr. (Oppenheimer), Phil Hartman (NewsRadio), Chris Rock (Madagascar), David Spade (Hotel Transylvania), Sarah Silverman (School of Rock), Mike Myers (Wayne’s World), Adam Sandler (Happy Gilmore), Molly Shannon (Never Been Kissed), Will Ferrell (Zoolander), Jimmy Fallon (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon), Seth Meyers (Late Night with Seth Meyers), Bill Hader (Barry), Kristen Wiig (Bridesmaids), Kate McKinnon (Barbie), entre muchos otros.

Por otro lado, las actrices, guionistas y productoras Tina Fey (Mean Girls) y Amy Poehler (Inside Out) formaron una de las duplas más memorables del show gracias a su talento para liderar de 2004 a 2006 el segmento de noticias, Weekend Update, uno de los tantos hitos de un programa que este año tendrá su merecida celebración.

¿Qué sorpresas tendrá Saturday Night Live en su temporada 50?

Grandes comediantes, en el recuerdo. Uno de los momentos más esperados será el regreso de grandes figuras que construyeron el show. Según adelantó Lorne Michaels, habrá “una variedad de hosts y de artistas invitados que le dieron mucho al show a lo largo de su historia” y también homenajes que, desde el humor, serán sumamente emocionantes.

Maya Rudolph regresa con un rol desafiante. La comediante regresará con su caracterización de la vicepresidenta (y ahora candidata a presidenta) de Estados Unidos, Kamala Harris. La actriz ya había personificado a Harris en Saturday Night Live en sketches en los que fue acompañada por Jim Carrey como el presidente Joe Biden.

Lorne Michaels prometió “una gran sorpresa”. Si bien hace 50 ediciones que es el capitán del barco, Lorne Michaels confirmó que está evaluando anunciar quién será el showrunner a quien le pase la batuta de Saturday Night Live y mencionó a Tina Fey como su gran candidata.

“Es una persona brillante que es increíble en todo lo que hace”, destacó Michaels. Además, reveló que en la temporada 50 habrá “muchas sorpresas”.

Universal+ transmitirá el regreso de Saturday Night Live en exclusiva para Latinoamérica completamente en vivo, y en simultáneo a su transmisión en Nueva York. La temporada 49 de Saturday Night Live está disponible en la aplicación de Universal+, en exclusiva para Latinoamérica.

No te pierdas la histórica temporada 50 de Saturday Night Live este 28 de septiembre sólo por Universal+ en exclusiva para Latinoamérica en vivo.

