Erik Rubín revela que Andrea Legarreta le ayudó a alejarse de a fiesta y bebida: "La iba a perder"

Erik Rubín y Andrea Legarreta son dos de las personalidades más queridas de la farándula en México, por lo que sus fans siempre están pendientes con lo que ocurre con el cantante y la conductora del Programa Hoy. En esta ocasión, el ex Timbiriche reveló un detalle que pocos conocían y es el motivo por el que decidió dejar la fiesta y la bebida. La mamá de Mía Rubín tuvo mucho que ver en la decisión que tomó el artista.

El cantante mexicano acudió al podcast de Isabel Lascurain donde se hablaron de muchos temas. Uno de los que más llamó la atención de los fans de Erik fue cuando se mencionó el tema de la fiesta y la bebida. Para ser más precisos cuando confirmó el motivo por el que decidió alejarse de los clubes y la vida nocturna en general, ya que lo habría hecho para no perder a Andrea Legarreta.

Rubín dejó claro que él ya no tenía ganas de seguir en ese camino, pero fue el miedo a poder perder a Andrea Legarreta que decidió dejar la bebida lejos de su vida y centrarse en otros aspectos que el importaban más. En el charla con Isabel se dejó claro que la conductora de Hoy fue esa gran mujer que estuvo a su lado para poder salir adelante en el proceso de alejarse de la vida nocturna.

"Fue una de las cosas que me ayudó a fondear, saber que la iba a perderla", dijo Erik para después dejar claro que Legarreta le puso un ultimátum, mismo que lo habría llevado a ingresarse en AA para tratar su problema con la bebida. "Cuando vuelvas ya no voy a estar", le habría dicho Andrea para que Rubín entrara en razón y quisiera cambiar su vida.

El cantante dejó claro que fue a los 32 años cuando dio el paso de alejarse de la vida nocturna para enfocarse en otros aspectos de su vida. Rubín confirmó que ese tipo de vida ya no le dejaba nada, como en otras etapas de su vida, por lo que quería cambiar, pero fue gracias a Andrea que tomó la decisión de olvidarse del alcohol para siempre.

"Yo dejo de beber a los 32 años, más o menos. Ya no me estaba dejando nada bueno. En una época me dio servicio, me la pasé bien y ya después llegaba el momento en el que la disfrutaba, pero después me la seguía. Yo ya no quería eso y gracias a Dios, hasta el día hoy, no he bebido", dijo Rubín.