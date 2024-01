Saturday Night Live se transmitirá en Latinoamérica y Bad Bunny será uno de sus presentadores

El mundo de la televisión en Estados Unidos ha tenido emisiones longevas y multipremiadas por los Emmy que, por su trascendencia en ese país y en el resto del mundo, han marcado un estilo para entretener al público. Y, como millones de personas lo saben desde hace décadas, hay una emisión también conocida como SNL que comenzó su andar en 1975 por la NBC.

Mundialmente conocida como Saturday Night Live, el late show estadounidense más famoso por sus secciones de comedia, así como por la amplia cantidad de estrellas que han surgido ahí, llegará por vez primera al público de Latinoamérica de forma totalmente en vivo.

La temporada 49 de Saturday Night Live estará presente en México a través de Universal+, todo desde el próximo 20 de enero de este 2024. Y, para emoción de millones de fans del "conejo malo", el cantante Bad Bunny está de vuelta en la escena y participará en este programa.

La alineación de Saturday Night Live. Foto: Cortesía Universal+

¿En qué consiste cada programa de Saturday Night Live?

Si al día de hoy tú no conoces aún cómo es una emisión de Saturday Night Live, es bueno que sepas que el programa cuenta con su propio formato. Usualmente tiene un artista y un cantante o banda musical, ambos de invitados. Al principio del programa se presenta un sketch "cold open" centrado en un tema específico (usualmente una noticia política), que termina con la proclamación famosa "Live from New York, it's Saturday Night!" ("¡En vivo, desde Nueva York, es sábado por la noche!").

Sigue la introducción del programa para mostrar a los actores, el artista y el cantante o banda musical invitado.

El artista invitado se presenta ante el audiencia con un monólogo humorístico.

Tiene varios sketches de un programa a otro, destacando una parodia a un noticiero con información real y ficticia.

A mitad de emisión, el artista presenta al show musical que será interpretado por el cantante o banda invitada.

Al final del programa, el artista invitado despide el programa junto a los actores.

SNL tendrá a Bad Bunny como presentador

Cada episodio de Saturday Night Live contará con celebridades invitadas como Bad Bunny, Emma Stone, Timothée Chalamet y Jason Momoa en su temporada 49 a transmitir en México y el resto de Latinoamérica por Universal+. Los host de los nuevos episodios estarán acompañados de los mejores sketches cómicos, actuaciones musicales y monólogos en vivo.

Este icónico programa ha disparado las carreras de muchas leyendas de la comedia como Eddie Murphy, Adam Sandler, Will Ferrell, Jimmy Fallon y muchos más, manteniendo emocionada a la audiencia con parodias que van desde la cultura pop hasta la sátira política.

Después de la transmisión en vivo cada sábado, podrás volver a disfrutar los episodios de estreno con subtítulos en español todos los viernes en el canal de Universal Comedy, disponible en Universal+.

