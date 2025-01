Liberan órdenes de aprehensión contra excolaboradores de Cabeza de Vaca

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción obtuvo ocho órdenes de aprehensión en contra de exservidores públicos, a la vez que se han iniciado 10 nuevas carpetas de investigación en las cuales se encuentran implicados exsecretarios de Educación, Administración, Contraloría y Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

En conferencia de prensa, Jesús Eduardo Govea Orozco, titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, reveló que en algunas de las carpetas de investigación se encuentra implicado el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca como presunto responsable de diversos delitos.

La Fiscalía ha recibido 790 denuncias de las cuales en más de 200 denuncias se encuentran implicados 15 altos funcionarios y un total de 458 exservidores de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca.

Gobierno de Cabeza de Vaca tiene 14 carpeta de investigación en curso

De agosto del 2024 a la fecha se han judicializado 14 carpetas de investigación e insistió en que ninguna de estas ha sido devuelta por falta de méritos. Y en nueve ya se ha efectuado la vinculación a proceso.

Han librado más de 10 órdenes de aprehensión

En su exposición, apuntó que se han librado más de 10 órdenes de aprehensión contra colaboradores de García Cabeza de Vaca.

Debido a la secrecía del proceso judicial se reservo el revelar los nombres en contra de quienes se han emitido las ordenes de detención.

Adelantó que en el curso de los próximos días una vez que se concluya diversas carpetas de investigación la Fiscalía Anticorrupción solicitará a jueces de control la expedición de órdenes de aprehensión en contra de quienes se encuentran implicados en diversos delitos cometidos por servidores públicos.

En su intervención Govea Orozco aseguró que no hay ajuste de cuentas, ni cacería de brujas y si en cambio un irrestricto respeto al debido proceso cuidando de proteger en todo momento los derechos de los iniciados.A la vez recalcó que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción no encubre, no protege a nadie y reiteró que todas las denuncias son investigadas.

Informó que además de las 90 denuncias presentadas por la actual administración la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción recibió 40 denuncias más en contra de exfuncionarios por parte de la Auditoria Superior del Estado.

