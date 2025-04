Respeto y colaboración se pedirá al nuevo embajador de EU: Ronald Johnson

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que con el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, la relación será de respeto y colaboración. En la conferencia de prensa matutina, dijo que aún no tiene contacto con el sucesor de Ken Salazar.

—¿Qué opinión le merece esta ratificación que hizo el Senado de Estados Unidos? Ya nombró al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas, me gustaría saber qué opina, mandataria, se le cuestionó.

—Bueno, pues es el embajador que están enviando. Cuando llegue aquí a México, pues ya estableceremos todas las relaciones, comunicación que tenga que haber, señaló.

La presidenta dijo que el canciller Juan Ramón de la Fuente expresó su deseo de felicitar a Ronald Johnson. “El secretario de Relaciones Exteriores ya no supe, él me pidió que quería hablar con él para felicitarle, que por supuesto que sí. Ya no supe si se dio esta conversación porque Juan Ramón llegó ayer muy noche de Honduras”, detalló.

La titular del Ejecutivo Federal dijo que Ronald Johnson “será recibido y lo que siempre vamos a pedir, respeto, respeto y colaboración en el marco de nuestra Constitución”. Ronald Johnson fue embajador de Estados Unidos en El Salvador, además de que fue agente de la CIA y ex boina verde.