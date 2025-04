“Como una pesadilla”, Karla Fernanda rompe el silencio tras su absolución del asesinato de su madre y de su tío | VIDEO

Tras dos años y ocho meses en prisión preventiva, la joven Karla Fernanda Hernández Gorostieta, quedó en libertad debido a que las autoridades de la Ciudad de México no pudieron comprobar su participación en el asesinato de su madre y de su tío y en cuanto pisó la calle de nueva cuenta, la joven de 20 años de edad, quien está diagnosticada con distintos trastornos mentales, ofreció sus primeras declaraciones en las que mencionó cómo fue su estancia en el Penal de Tepepan y lo que planea hacer para retomar su vida.

Karla Fernanda, quien tiene la edad mental de una niña de ocho años, salió del penal de Tepepan acompañada de su abogado, Héctor Pérez Rivera, y al ser abordada por la prensa, la joven de 20 años de edad señaló que se encontraba “bien”, sin embargo, detalló que su estancia en prisión fue “como una pesadilla”, debido a que constantemente era “amenazada por la gente”, por lo que “todo fue muy duro”, no obstante, la joven no ahondó más en el tema.

Karla Fernanda pasó dos años y ocho meses en prisión acusada del asesinato de su madre y de su tío. Foto: TikTok: marafer8

Karla Fernanda quiere ser cantante tras recuperar su libertad

Al ser cuestionada sobre lo que piensa hacer para retomar su vida en libertad, Karla Fernanda aseguró que le gustaría convertirse en cantante profesional y hacer películas, para finalizar, la joven aprovechó las cámaras y micrófonos para agradecer el apoyo de su equipo legal, quienes, asumieron el caso sin cobrar un solo peso.

Noticias Relacionadas Hombre de Estados Unidos cruza la frontera para abandonar el cuerpo de su esposa en Ciudad Juárez

Por su parte, el abogado de Karla Fernanda, Héctor Pérez Rivera, celebró la absolución de su defendida e hizo un llamado a la Fiscalía de la Ciudad de México para que no se apele la sentencia de absolución de su defendida, a quien, considera, acusaron de manera injusta pues la encarcelaron solo porque fue encontrada en la escena del crimen, pero no se pudo comprobar su participación en los homicidios.

Este es el momento en que la joven Karla Fernanda sale de prisión tras haber sido absuelta del doble homicidio de su madre y de su tío.



Su abogado, Hector Pérez, confirma que no se acreditó su responsabilidad en el crimen.



Los detalles en esta nota: https://t.co/vABKAoKxGv pic.twitter.com/nTKP96ZnqB — Entorno.Mexico (@EntornoMexico_) April 10, 2025

Para finalizar, Héctor Pérez Rivera, señaló que, por ahora, tanto él y su equipo de abogados se harán responsables de Karla Fernanda, sin embargo, adelantó que buscarán que el Estado se encargue de brindarle protección y atención especializada a Karla Fernanda.

“Karla, como ven, tiene un sueño, va a empezar una nueva vida, necesita mucho apoyo. El Estado tiene que hacerse responsable de la atención de Karla, tiene que hacerse responsable de todo el daño que le causó al encarcelarla injustamente y porque Karla ha vivido abandono toda su vida. No la podemos dejar sola ni como Estado ni como sociedad. Karla solo tiene como familia a quienes estamos hoy con ella, no se puede quedar sola y la Fiscalía no puede insistir en criminizarla”, externó el litigante.

Fue en agosto de 2022 cuando Karla Fernanda fue aprehendida por las autoridades capitalinas, en ese entonces tenía 18 años de edad y se le acusaba de haber asesinado a su madre y a su tío, por lo que las autoridades capitalinas pedían una sentencia de 120 años en prisión para la joven, no obstante, su equipo legal luchó por casi tres años para que el juez a cargo del caso la declarara inimputable debido a que la joven esta diagnosticada con una discapacidad intelectual, autismo y esquizofrenia y fue apenas el pasado martes 8 de abril cuando se dictó una sentencia absolutoria y pudo recuperar su libertad.