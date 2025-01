México solicita a EU información sobre presunto ataque a patrulla fronteriza por civiles armados

El Gobierno de México solicitó información al de Estados Unidos sobre un presunto ataque contra de elementos de la Patrulla Fronteriza por parte de civiles armados desde territorio mexicano para que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie una investigación al respecto.

En la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el tema de analizó en la reunión matutina del gabinete de seguridad de este martes y la Cancillería solicitó información al gobierno estadounidense.

“Lo primero antes de hacer cualquier cosa, pues es solicitar la información al gobierno de Estados Unidos del por qué si realmente hay este tema o no, salió en varios medios (…) Se recibió una nota en uno de los Consulados que no tiene que ver precisamente con esta información que apareció en los medios, pero de todas maneras le pedí al fiscal, se le solicitó al fiscal pues que hiciera formalmente la investigación”, explicó.

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, detalló que se hizo un requerimiento formal a EU sobre si hay algún hecho delictivo

Refirió que la información sobre el ataque a elementos de la Patrulla Fronteriza salió en un canal de noticias de EU, Fox News a finales de la semana pasada, además de contar con un video de los hechos.

Precisó que “hubo una serie de disparos, esos disparos se dieron en la línea fronteriza donde está el río, que no hay personas heridas y que parece que hay dos ámbitos que hay que investigar: Uno, quiénes realizaron si es que lo hicieron eso disparos y segundo, los movimientos de los migrantes son dos cosas totalmente distintas”.

La SRE hizo las solicitudes para la información

El fiscal dijo que ante las dudas sobre los hechos ocurridos en la línea fronteriza por instrucción presidencial la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de los conductos diplomáticos, hizo las solicitudes de información correspondientes.

“Y, nosotros (FGR) por nuestra cuenta ya comenzamos a hacer un requerimiento formal sobre si hay algún hecho delictivo que el gobierno americano tenga sobre este caso. Yo creo que adelantarnos a dar una respuesta antes de tener esta información no sería correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es esperar a que llegue esta información y en cuanto llegue la daremos a conocer, pero es una información de Fox News, de ahí se derivó”, argumentó.

-A raíz de esto de manera preventiva se hizo un algún tipo de despliegue especial de elemento de seguridad en la zona?, se le cuestionó.

-No, no, no. No se puede hacer absolutamente nada mientras no se tenga una ratificación de si efectivamente hay una denuncia por parte de autoridades norteamericanas que nos ameriten iniciar la investigación, y eso lo que de inmediato se hizo y lo vamos a tener yo creo que en un plazo muy corto, acotó.

-¿Solo queda en requerimientos para aclarar la situación entonces’, se le insistió.

-Así es, finalizó.

