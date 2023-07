Estos son los nuevos reality shows que llegan en julio a Latinoamérica por E! Entertainment

Las opciones en TV para disfrutar de contenidos originales y diversos es tan amplia como la cantidad de canales o plataformas que existen en el mundo del entretenimiento, esto sumado a la baraja de proyectos que la TV de paga oferta a los televidentes o internautas y que les ayuda a muchas cosas además de entretenerse, tales como mejorar sus clases de inglés, por ejemplo.

Ante esto, el mes de julio se presenta como una excelente oportunidad para conocer nuevos reality shows de un canal en especial, este es E! Entertainment, mismo que buscará sorprender a sus espectadores con la llegada de programas en exclusiva para Latinoamérica.

De esta manera, "Celebrity Beef" y "Celebrity Prank Wars" harán su debut con sus primeras temporadas, mientras que nuevos episodios de "Celebrity Game Face" se sumarán a la gran programación del canal.

La oferta de reality shows cada día es mayor. Foto: Especial

¿Qué mostrará cada reality show en este mes de julio?

En los últimos años, la televisión de realidad se ha convertido en uno de los formatos preferidos por la audiencia. Por esta razón E! Entertainment sumó a su oferta producciones para contribuir a este formato.

"CELEBRITY GAME FACE" CUARTA TEMPORADA

ESTRENO 7 DE JULIO 7:40PM MEX/ANDES, 7:20PM ARG, 08:30PM BRA

El aclamado comediante, Kevin Hart (Me Time, The Man from Toronto) llega con una nueva temporada en la que invita a la audiencia de Latinoamérica a participar en una divertida ronda de juegos en casa junto a grandes estrellas. Cada episodio contará con tres dúos de celebridades que compiten entre sí en juegos caseros extremos.

Desde trivias hasta desafíos físicos, cada ronda mostrará un lado nuevo, divertido e inesperado de algunas de las estrellas favoritas del momento nunca antes visto.

Entre algunas de las parejas de famosos que participarán en esta nueva temporada están Chloe y Halle Bailey (La Sirenita), Ice-T (Law & Order: Organized Crime) y Coco Austin, Elle King (Catfish) y Dierks Bentley (The Voice), Rita Ora y su hermana Elena, Kandi Burruss y Todd Tucker (Thinner), The Miz y Maryse, entre muchas otras más.

Kevin Hart salta del cine a la TV con un programa hilarante. Foto: Cortesía

“CELEBRITY BEEF” PRIMERA TEMPORADA

ESTRENO 22 DE JULIO 2:40PM MEX/ANDES, 1:50PM ARG, 12:20PM BRA

Llega el nuevo reality show de competencia “Celebrity Beef”, conducido por Joel McHale (Ted, Will & Grace, The X Files). Mezclando dramas personales con recetas gastronómicas, cada episodio enfrenta a dos estrellas de Hollywood quienes tratarán de sorprender con sus destrezas culinarias. La temperatura aumentará y las cosas se pondrán realmente picantes cuando se revelen los detalles de su rivalidad bajo la inigualable guía del ácido McHale.

Como anfitrión, Joel actúa como fiscal, juez y jurado, creando giros y sorpresas con varios retos a lo largo del enfrentamiento. El ganador de cada desafío tendrá una ventaja sobre su competidor, como recibir ingredientes exclusivos mientras que el perdedor recibe un cruel castigo, como cambiar sus cuchillos por herramientas de jardinería.

Al final de cada episodio, los concursantes presentan su platillo final a Joel para la prueba de sabor. En cada episodio solo habrá un ganador que se llevará 10 mil dólares para donar a su obra benéfica favorita. ¿El Objetivo? Demostrar su talento en la cocina mientras trabajan por dejar atrás sus conflictos personales… ¡Cueste lo que cueste! Una apuesta arriesgada si lo que se busca es el equilibrio de la salud mental en equipo y junto a la audiencia.

Las actrices Rachael Harris (The Hangover, Suits), Missi Pyle (The Mentalist, Dirty John, Two and a Half Men), Cheryl Hines (Fantasy Island, The Flight Attendant), Loni Love (RuPaul's Drag Race), el actor Justin Baldoni (Jane the Virgin), Nick Viall (Family Guy), el cantante Andy Grammer, Justin Sylvester (Daily Pop), Justin Sylvester (The Other Two), las hermanas Brie y Nikki García (Consideradas una leyenda y unas de atletas de lucha libre más importantes en toda la historia de la WWE) serán sólo algunos de los grandes protagonistas de está nueva producción.



“CELEBRITY PRANK WARS” PRIMERA TEMPORADA

ESTRENO 7 DE JULIO 8:30PM MEX/ANDES, 8:15PM ARG, 9:25 BRA

Kevin Hart (Me Time, The Man from Toronto) vuelve a Latinoamérica en esta ocasión para deleitar a la audiencia con su humor único en esta nueva producción donde estará acompañado por Nick Cannon (All That, Drumline), quienes juntos llevan su amistad al próximo nivel presentando esta divertida competencia entre famosos.

Es una guerra total cuando una celebridad le hace una broma a otra y comienza la venganza. Cada episodio contará con celebridades que planean y logran algunas de las bromas más salvajes y virales entre sí mientras los presentadores Nick Cannon y Kevin Hart eligen a un ganador. Las celebridades siempre están tratando de subir la apuesta ya que cada broma es más elaborada que la siguiente, todas ellas con giros inesperados, situaciones embarazosas y revelaciones impactantes.

Anthony Anderson (The Shield, Veronica Mars), Lil Duval (Scary Movie), Big E, Fantasia, Tiffany Haddish (Saturday Night Live), Taraji P. Henson (El curioso caso de Benjamin Button, Empire), Lil Jon (All of Us), Kofi Kingston, Ludacris (Fast & Furious), Joel McHale (Ted, Will & Grace), Killer Mike (Ozark), Chance The Rapper (The Voice), T-Pain (Tom & Jerry), Robin Thicke, T. I. y Xavier Woods son algunas de las estrellas que veremos en este reality.

MAAZ