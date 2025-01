José Manuel Figueroa ventila los verdaderos motivos de su ruptura con Marie Claire, ella le responde

En una reciente entrevista, José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian, habló sobre su ruptura sentimental con la conductora de televisión, Marie Claire, quienes tenían planes de casarse, pero desafortunadamente su compromiso llegó a su fin hace unos meses.

A pesar de que no había revelado las causas de su separación, recientemente José Manuel Figueroa explicó los motivos que lo llevaron a poner punto final a su historia de amor con Marie Claire, exparticipante de la primera temporada de "La Casa de los Famosos México".

Fue en una plática con Paulina Mercado y Juan Soler donde José Manuel Figueroa volvió a hablar sobre la ruptura sentimental que tuvo con Marie Claire. Sus declaraciones provocaron una peculiar reacción con la actual conductora de Televisa, quien habló de la polémica.

El cantante habló al respecto. Foto: Marie Claire

José Manuel Figueroa y Marie Claire hablan de su ruptura

En una entrevista, José Manuel Figueroa, dijo que uno de los principales motivos de su separación con Marie Claire fueron las agendas que tenían. Al parecer el cantante le habría pedido mayor tiempo para su relación, lo que implicaba renunciar a ciertos compromisos laborales.

Posteriormente el hijo de Joan Sebastian dijo que la decisión la tomaron en un mal momento ya que posiblemente ella tenía los "cables cruzados" y él no pasaba por un buen momento. Apuntó que su separación fue tomada con el "estómago", lo que generó una opinión en su expareja.

"¿Vamos a comparar agendas, no? En un momento que la agarré con los cables cruzados y yo también estaba en un momento en el que a lo mejor le dio un cólico a un caballo, y fue una decisión tomado por el estómago", contó.

Después de la declaración de José Manuel Figueroa, Marie Claire tuvo un encuentro con la prensa en la que habló al respecto. La conductora de televisión dijo que los "cables cruzados" te hacen diferente persona a las demás. También le pidió a su ex que no haga un escándalo donde no existe, pues su separación ocurrió en "cordialidad".

"Los cablecitos cruzados te hacen diferente ante las demás personas, no lo tomo como un mal comentario, al contrario, me sorprendió porque creo que cuando se trata de José Manuel siempre lo he dicho bajo la estricta cordialidad", respondió Marie Claire.

La pareja canceló su boda. Foto: Marie Claire

