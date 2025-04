Susana Zabaleta admite tener miedo de conocer a su suegra a pesar de llevar un año con Ricardo Pérez

La cantante y actriz mexicana Susana Zabaleta, reconocida por su potente voz, su trabajo en teatro musical y su personalidad sin filtros, ha vuelto a estar en el centro de la conversación mediática. Pero esta vez no es por un nuevo proyecto artístico, sino por su relación con el comediante Ricardo Pérez, 30 años menor que ella. Una relación que, aunque llena de cariño y experiencias compartidas, también le ha generado inseguridades poco comunes para alguien con su trayectoria.

Susana Zabaleta, de 59 años, comenzó su relación con Ricardo Pérez, de 29, a finales de 2023. El vínculo se gestó poco a poco, pero tuvo un punto de quietud emocional durante un viaje a Japón, donde, según palabras de la actriz, el trato y la atención que recibió de Ricardo hicieron que se enamorara profundamente de él.

En una reciente entrevista para el podcast "Pinky Promise", conducido por Karla Díaz y transmitido por YouTube, Zabaleta compartió con total honestidad aspectos íntimos de su vida amorosa. Frente a Omar Chaparro y Germán Ortega, invitados en ese episodio, la actriz reveló que aún no conoce a la mamá de su pareja, confesando que esa situación la intimida más de lo que muchos podrían imaginar.

Durante la charla, Omar Chaparro quiso indagar en la relación de Susana con la madre de su pareja, pero ella, entre risas y algo de nerviosismo, respondió inicialmente con un evasivo "¿mande?", tratando de esquivar la pregunta, sin embargo, terminó sincerándose: aún no ha tenido el primer encuentro con la madre de Ricardo. Con total franqueza, admitió que le da mucha vergüenza dar ese paso, especialmente porque, como madre, comprende lo complicado que puede ser para una mujer aceptar que su hijo tenga una pareja significativamente mayor.

No la conozco, wey, porque me da mucha pena. Ay, no sé... mira, al papá lo conozco muy bien, y todo está muy bien, pero a la mamá no. Pero, a ver, yo tengo un hijo. Me llega una vieja 30 años mayor y la mato. Me la como. La mamá es la mamá, dijo Susana Zabaleta en dicha entrevista.