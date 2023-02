Pedro Pascal, estrella de The Last of Us, se quiebra al recordar cómo huyó de la dictadura de Pinochet

El actor Pedro Pascal saltó a la fama internacional tras personificar al agente Javier Peña en las primeras temporadas de la serie Narcos transmitida por la plataforma de streaming Netflix; sin embargo, su participación en la serie Game of Thrones de HBO como Oberyn Martell lo catapultó para seguir dentro del jet set de las historias estadounidenses, que lo han llevado a ser el actor del momento ahora con su papel de Joel Miller en The Last of Us.

Lo anterior lo llevó a ser el invitado especial de uno de los programas nocturnos más populares en Estados Unidos, Saturday Night Live (SNL), donde fue el anfitrión de la emisión junto con Coldplay con Chris Martin a la cabeza. Al inicio del show nocturno, el actor que da vida a Joel, comenzó con un monólogo a manera de presentación donde contó cómo aún se le dificulta reconocer el alcance que tienen en popularidad con la gente, pero además compartió los difíciles momentos que vivió su familia cuando escapó de Chile.

José Pedro Balmaceda Pascal nació en Chile el 2 de abril de 1975, durante esos años el país vivía una dictadura militar a cargo de Augusto Pinochet quien tenía dos años de haber tomado el poder como presidente de la nación andina tras dar un golpe de Estado en contra el entonces mandatario Salvador Allende para “frenar” la polarización política que desencadenó una crisis económica, según acusaron los opositores a su gobierno.

Pedro Pascal ha triunfado en las series de Netflix. Foto: Archivo

“Gracias a todos, estoy tan emocionado de estar aquí”, así inició Pedro Pascal con su monólogo que siguió bromeando con su experiencia al grabar la aplaudida The Last of Us, serie basada en la historia del exitoso videojuego del desarrollador Naughty Dog. "Pasé los últimos años grabando un show llamado 'The Last of Us'... Podrías grabar en un resort italiano, rodeado de personas hermosas, pero dije ‘no, eso es muy fácil… Quería grabar en una fuerza canadiense congelada”.

Sobre la popularidad y el drama en Chile de Pedro Pascal

El también Mandalorian dijo que aún no se acostumbra a que lo reconozcan en la calle y contó una anécdota que tuvo con un señor que le habló en la calle para que le enviara un saludo a su hijo pero como su personaje de Din Djarin. “Aún me estoy acostumbrando a que la gente me reconozca. El otro día un tipo me paró en la calle y me dijo ‘mi hijo ama The Mandalorian’.

Y en el momento siguiente estoy frente a este niño de 6 años que no sabe quién soy, porque mi personaje usa máscara el show entero”. Tras contar la divertida anécdota, Pedro Pascal recordó los momentos complicados que su familia y él vivieron con la dictadura de Pinochet que prohibía la libertad de expresión y atacaba a los ciudadanos que estuvieran en contra de su ideología, misma que duraría hasta 1990.

Pedro Pascal durante Saturday Night Live. Foto: Especial

“A pesar de que llegué a Estados Unidos cuando era un niño, yo nací en Chile. Y tengo 34 primos que todavía viven allá, están muy orgullosos de mí”, contó el actor formado en Estados Unidos, y siguió con la historia de su familia, pero justo cuando recordó por lo que pasaron al escapar de Chile, casi al borde de las lágrimas, dijo:

“Nací en Chile y nueve meses después mis padres huyeron de Pinochet y me llevaron a mí y a mi hermana a Estados Unidos. Fueron muy valientes, sin ellos yo no estaría en este maravilloso país”, contó Pedro Pascal.

Finalmente el histrión terminó su monólogo enviando un mensaje a su familia que vive en Chile: “Te amo, te extraño y deja de dar mi información personal”, dijo en español para después traducirlo en inglés que provocó la algarabía del público que acudió al show.

