El embajador de Claudia

QUEDÓ CLARO QUE quienes trataron de sorprender al gobierno federal, y en particular, a Claudia Sheinbaum, con su supuesto acceso a Donald Trump y su equipo, hicieron el ridículo.

Como le informamos el lunes, jugaron el papel de engañabobos.

Donald Trump y Bernardo Gómez

La Presidenta recibió ayer al co-Presidente de Televisa, Bernardo Gómez Martínez, de quien el Wall Street Journal y la prensa nacional han reportado que fue invitado por Donald Trump a todos sus eventos de su asunción.

Y sólo recibió a Bernardo Gómez, de quien se tiene documentada una relación con Trump, cuando menos, desde 2018 y de la que el propio ex presidente Andrés Manuel López Obrador dio cuenta en un par de conferencias mañaneras, al ser que ayudó a acercar posiciones entre gobiernos en aquel entonces.

Esteban Moctezuma

Se ha especulado en círculos políticos que Bernardo Gómez podría ser el relevo de Esteban Moctezuma como próximo embajador de México ante Washington.

Sin embargo, en esa posición perdería el margen de discreción con el que hasta ahora se ha manejado, a la par que la integración de Televisa con Univision, algo que sigue ocupando el tiempo de sus directivos.

El co-presidente de la televisora en México y Miami no hizo declaraciones ayer a su salida de Palacio Nacional, pero se sabe que llevó mensajes de alto nivel.

Mute Egede

Varios países del mundo, como Canadá, que todavía representa Justin Trudeau; China de Xi Jinping, Groenlandia, que encabeza el primer ministro Mute Egede; o Panamá, que gobierna José Raúl Mulino, luego de los decretos que firmó Trump, tienen un muy corto compás de espera para negociar temas bilaterales.

En el caso de los aranceles, el plazo que dio Trump a México es de 10 días, y en temas migratorios y de la designación de los carteles como organizaciones terroristas, es de 14 días.

Así que en un lapso de dos semanas sabremos si México y otros países logran acuerdos que eviten complejidades en lo político y en lo económico.

Vienes cuatro años complicados, pero la primera “aduana” en las negociaciones para nuestro país vence en la primera semana de febrero.

Luis Videgaray

LUIS VIDEGARAY, El ex secretario de Hacienda y ex canciller de Enrique Peña Nieto, ciertamente es muy querido por Donald Trump y su círculo familiar. Pero no está ayudando ni a la 4T, ni aprovechando su influencia, para hacer negocios. Luis está en otros temas, por más que insistan en involucrarlo en la 4T y con Trump y México.

Jaime Zabludovsky

TANTO LA SECRETARÍA de Economía, que comanda Marcelo Ebrard, como el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Francisco Cervantes, llevan desde finales del año pasado buscándole la cuadratura al círculo en la negociación del T-MEC. Los más efectivos son los privados, que tienen de asesores a Herminio Blanco y Jaime Zabludovsky, funcionarios “neoliberales” que negociaron el Tratado de Libre Comercio de 1994 y que tienen todos los contactos y entradas en Washington. Ambos están cabildeando a favor del llamado cuarto de junto del sector empresarial. Ebrard está poniendo lo mejor de sí. Echó mano de Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía de Enrique Peña Nieto que negoció el nuevo TLCAN 2.0, o sea, el T-MEC en el gobierno de Barack Obama.

Cuitláhuac García

POR LAS CONDICIONES climáticas de Texas, donde hay un antecedente de que el gigajoule de gas natural se disparó de 2 dólares a mil 200 dólares en el pasado reciente, lo que debería estar haciendo el flamante director del Centro Nacional de Control de Gas Natural, Cuitláhuac García, es salir al mercado internacional para garantizar precios de futuros.

O por lo menos “empacar” ductos, es decir: usar la infraestructura del tubo para mitigar la falta de capacidad de almacenamiento. Pero no. Dirían en la 4T que esas son mañas neoliberales. Pero el problema es que, con la llegada de Donald Trump a la Presidencia, otro riesgo, ahora en materia energética, es que Estados Unidos deje de suministrar gas a México. El tema no es menor porque el vecino del norte nos surte 70% del fluido y nuestro país sólo tiene reservas almacenadas para siete horas de consumo.

Ricardo Trevilla

LOS QUE OPTARON por mantenerse muy, pero muy al margen de la desastrosa compra consolidada de Birmex, fueron los militares. La Secretaría de la Defensa Nacional, que comanda el general Ricardo Trevilla, está lanzando una convocatoria para adquirir unas 952 claves. Son medicamentos para tratar padecimientos relacionados con diabetes, hematología, neumología, cardiología y enfermedades infecciosas. La licitación tiene un valor estimado en 3 mil 316 millones de pesos. Tanto esa secretaría, como su par, la Marina, que a su vez capitanea el almirante Raymundo Pedro Morales, optaron por desmarcarse de la Secretaría de Salud, del doctor David Kershenobich, y correr sus compras por separado, algo que quiso hacer en el IMSS Zoé Robledo y no lo han dejado.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

@DARIOCELISE

