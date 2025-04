¿AHORA SER GUAPO ES PECADO? LA HISTORIA DE WILLIAM LEVY, ELIZABETH GUTIÉRREZ Y EL CRIMEN DE SER UN HOMBRE BELLO Y SENSUAL

El gran pecado de William Levy es ser guapo y demasiado sensual. ¡Ah, caray! Qué crimen tan grande.

William es decente, el mejor papá, muy trabajador, pero como todas sus coprotagonistas se enamoran de él, eso de repente lo convierte en culpable universal.

“No me odies por ser guapo”… como dice la canción.

William Levy no es un sinvergüenza ni es despreciable y menos es un abusador. Es un hombre bueno, con errores —como todos—. Y no todos los guapos son iguales. Hay guapos déspotas, prepotentes y vacíos, pero William no es de esos y no se vale que lo crucifiquen en la plaza, ni le destruyan la carrera a bolazos de boliche por tener una cara bonita; y la que supuestamente lo está usando como saco de box emocional es su ex esposa Elizabeth…

Jordi Martin, el periodista español que destapó el noviazgo de Clara Chía y Gerard Piqué, asegura: “William Levy no tiene adicciones. No llegó ebrio a los rodajes. No estaba fuera de sí. Estaba destrozado emocionalmente. Eso lo inventó Elizabeth Gutiérrez su ex esposa que dice estar “abierta al amor” pero lleva tres meses pidiéndole a William que vuelva con ela”. Eso dijo el periodista español.

NO SE VALE JUGAR EN DOS CANCHAS AL MISMO TIEMPO

Por mi parte, yo pienso que hay una línea muy delgada entre exponer y destruir a quien fue tu pareja.

Y aunque todos tenemos derecho a querer recuperar lo que creemos que perdimos, no se vale jugar en dos canchas al mismo tiempo: decir que estás “abierta al amor”, mientras le suplicas en privado a William que vuelva a tus brazos.

UNA HERIDA ABIERTA NO SE ESCARBA CON UN PICAHIELO, ¡INFAMIA! MARIBEL GUARDIA NO SE MERECE UNA CARNICERÍA PÚBLICA.

Lo que le ocurre a Maribel Guardia es desgarrador, quiero defender desde el corazón a Maribel, quien no quiere dinero de nadie, nunca ha sido interesada y ha trabajado toda su vida; Ella pudo haber hecho lo que hizo el papá de Britney Spears, controlar y quitarle el dinero a su hijo diciendo que por su adicción él no podía manejarlo y no lo hizo, se lo guardó a su nieto.

NADIE PUEDE APROPIARSE DE UN NIÑO QUE NO ES TUYO, SOLO POR AMARLO, PERO QUERER SER PARTE DE LA VIDA DE TU NIETO NO HACE A MARIBEL MALA, ¡LA HACE HUMANA!

Nadie puede apropiarse de un niño solo por amarlo, pero Maribel tiene un duelo y un dolor no resuelto y que quiera seguir siendo parte de la vida del niño al que ayudó a criar no la hace mala, la hace humana.

Maribel merece empatía, ¡no una carnicería mediática ni que le escarben en su herida abierta con un picahielos, soltando rumores infames, arrancándole la piel y despedazando su intimidad al afirmar que el esposo de Marco Chacón fue amante de Imelda!

POR SHANIK BERMAN

MAAZ