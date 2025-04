¿Sólo es culpa del COVID?

Absolutamente inaceptable. 45 bebés muertos en lo que va del año por tosferina, enfermedad prevenible con una vacuna que forma parte de las primeras básicas que deben recibir, la hexavalente, que los protege además de difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, poliomielitis y meningitis por Haemophilus influenzae tipo B.

Además de la carencia imperdonable de la vacuna, el desabasto de insumos y medicamentos para la atención médica también ha ocasionado que la mortalidad por tosferina en México sea demasiado alta. Para comparar, Estados Unidos tuvo 35 mil 435 casos con 10 defunciones en 2024. En México tenemos 749 casos confirmados y 45 infantes muertos.

Otro frente con focos rojos es el sarampión. Chihuahua registra más de 500 casos, que son más que los registrados en todo el país en una década, debido a los brotes de la enfermedad en Texas y Nuevo México, estados con que los chihuahuenses tienen mucho intercambio.

Si bien es cierto que el Covid-19 es responsable del atraso en la vacunación en el planeta entero, las dimensiones dicen mucho. La Organización Mundial de la Salud dice que, en 2023, 14 y medio millones de niños no recibieron ninguna vacuna. Proporcionalmente, las cifras oficiales de México son un muy excesivo desastre: en 2022 y 2023 nacieron tres millones 712 mil niños; de ellos, 64 de cada 100 no obtuvieron su esquema completo de vacunación, así que no cuentan con todas las inmunizaciones necesarias y mucho menos con los refuerzos indispensables.

Poniendo El Dedo en la Llaga, el médico y legislador Éctor Jaime Ramírez Barba urge a los padres de familia a aprovechar la Semana Nacional de Vacunación que iniciará este sábado 26 de abril, para poner en orden todas las inmunizaciones básicas de sus hijos y exigir al sector salud que las tenga en existencia y las aplique.

La iniciativa del secretario de Salud, David Kershenobich, de reinstalar las semanas nacionales de vacunación, es un buen punto de partida. La ineptitud y la negligencia criminal de Hugo López-Gatell como todopoderoso subsecretario del ramo en la administración pasada, las había suspendido. México pasó de tener un sistema de vacunación de vanguardia, que hasta era referencia internacional, a estar tan rezagado luego de que el ex funcionario terminó de hundir al sector salud en el más lacerante desabasto de medicamentos, incluidas las vacunas, y borró toda posibilidad de que Birmex volviera a producirlas para convertirla en una muy ineficaz y corrupta compradora y distribuidora, que ahora también está bajo la lupa.

El presupuesto federal para la vacunación es otro factor porque en los años recientes ha registrado recortes continuos. En 2024 fue de 5 mil 601 millones de pesos y para este año bajó drásticamente a 4 mil 571 millones.

Si bien es cierto que están buscándose compras consolidadas y eficiencias presupuestarias, la salud de los mexicanos, comenzando con la de los niños más pequeños, no debería estar pasando por estos problemas.

MÁS LLAGAS

A pocas semanas de la elección de una nueva rectoría en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), el perfil que se busca es uno con conocimiento de la institución, enfocado en la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo de la infraestructura digital que haga posible la democratización del acceso a la educación. Un nombre que suena fuerte es el de María José Bernáldez Aguilar, joven académica bien acreditada en esos campos.

POR ADRIANA DELGADO RUIZ

COLABORADORA

@AdriDelgado Ruiz

