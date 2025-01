Alcohol y Cáncer: una advertencia para México que no podemos ignorar

El reciente Advisory (Aviso) emitido por el U.S. Surgeon General (Cirujano General de los Estados Unidos) sobre la relación entre el consumo de alcohol y el cáncer es un llamado urgente a la acción hacia muchos países como México. En Estados Unidos, el alcohol es la tercera causa prevenible de cáncer, responsable de 100,000 casos y 20,000 muertes al año. La evidencia presentada en este informe es clara: no hay nivel seguro de consumo de alcohol cuando hablamos de cáncer.

En México, donde el consumo de alcohol está profundamente arraigado en nuestra cultura, esta advertencia es aún más relevante. En México, según lo reportado por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), en 2023 la demanda de tratamiento por consumo nocivo de alcohol fue mayor en estados como Guerrero, Chiapas y la Ciudad de México.

El Alcohol como Carcinógeno: El informe de la agencia americana destaca que el alcohol contribuye al desarrollo de al menos siete tipos de cáncer, incluyendo el de mama, hígado, colon y esófago. En el caso del cáncer de mama, 16.4% de los casos están directamente relacionados con el consumo de alcohol.

Este riesgo comienza incluso con niveles bajos de consumo: una bebida al día puede ser suficiente para aumentar la probabilidad de desarrollar ciertos tipos de cáncer. En México, donde el cáncer de mama lidera las causas de muerte en mujeres, y el cáncer de hígado tiene una alta incidencia, ignorar esta relación sería un grave error. A diferencia del tabaco, cuya asociación con el cáncer está bien entendida, el alcohol sigue siendo percibido como inofensivo, e incluso como parte esencial de la vida social.

Mientras que en Estados Unidos menos del 50% de la población sabe que el alcohol es un factor de riesgo para el cáncer, en México la cifra probablemente es aún menor. Aquí enfrentamos un triple reto: cierta parte de la población celebra que sus hijos hombres consuma alcohol, esto se muestra incluso a través de canciones, la falta de educación sobre los riesgos y una normativa que no exige que las bebidas alcohólicas incluyan advertencias de salud significativas.

Las consecuencias para México: El consumo excesivo de alcohol tiene un alto costo social y económico para México. Además de aumentar la incidencia de cáncer, el alcoholismo está relacionado con: a) Accidentes de tránsito: el alcohol es una de las principales causas de accidentes de tránsito, que provocan muertes y lesiones graves. b) Violencia: el consumo de alcohol está asociado con un aumento en la violencia familiar y social. c) Problemas de salud mental: el alcoholismo puede desencadenar depresión, ansiedad y otros trastornos mentales. d) Pérdida de productividad: el alcoholismo afecta la capacidad laboral de las personas, lo que tiene un impacto negativo en la economía.

¿Qué podemos hacer? El informe del U.S. Surgeon General presenta lecciones valiosas que podemos aplicar en México:

1. Actualizar las etiquetas de advertencia

México ya ha dado pasos firmes con el etiquetado de alimentos ultraprocesados. Es momento de aplicar la misma estrategia al alcohol. Las etiquetas deben ser claras, visibles y específicas, mencionando explícitamente el riesgo de cáncer, como ya se hace en países como Corea del Sur o Irlanda o se está en vías de regular cómo en Tailandia y Canadá

2. Fortalecer la educación pública

Las campañas de prevención en México deben incluir al alcohol como un factor de riesgo principal para el cáncer. Esta información debe llegar a las escuelas, universidades y comunidades, especialmente a las mujeres, quienes enfrentan un mayor riesgo de cáncer de mama relacionado con el alcohol.

3. Promover alternativas saludables en nuestras tradiciones

El consumo de alcohol está profundamente arraigado en nuestras festividades, desde bodas hasta reuniones familiares. Esto no significa que debamos renunciar a nuestras tradiciones, sino que debemos adaptarlas. Promover opciones libres de alcohol puede reducir los riesgos y abrir la puerta a nuevas formas de convivencia.

4. Capacitar a los profesionales de la salud

Los médicos y otros profesionales deben estar en la primera línea de esta estrategia, informando a los pacientes sobre los riesgos y promoviendo herramientas para reducir el consumo. Integrar evaluaciones de consumo de alcohol en las consultas regulares es clave.

5. Reevaluar las guías de consumo moderado

Las guías actuales sobre consumo “moderado” de alcohol no consideran el creciente cuerpo de evidencia que vincula incluso niveles bajos de consumo con el cáncer. Los mexicanos debemos actualizar estas recomendaciones y adoptar una postura más restrictiva para proteger a su población. Este informe no solo es un documento científico, es una advertencia que debemos tomar con la seriedad que merece. Tenemos la oportunidad de liderar una transformación en la percepción del alcohol, tal como se hizo con las campañas antitabaco y el etiquetado de alimentos procesados.

El alcohol no solo es un hábito; es un factor de riesgo prevenible que amenaza vidas. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de priorizar la salud sobre las ganancias económicas de la industria del alcohol. La ciencia nos ha mostrado el camino, ahora depende de nosotros actuar.

El cáncer relacionado con el alcohol es prevenible. El primer paso es reconocer el problema y tomar medidas decisivas.

Dr. Héctor Alejandro Cabrera-Fuentes

Profesor Investigador, CIINBIOH, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Asesor Científico, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico del Valle de Etla.

Asesor, Vicepresidencia de Investigación y Desarrollo, Imam Abdulrahman bin Faisal University, Arabia Saudita.

X: @alexcafu

Referencia:

U.S. Department of Health and Human Services. U.S. Surgeon General Issues New Advisory on Link Between Alcohol and Cancer Risk. Publicado el 3 de enero de 2025. Disponible en: www.surgeongeneral.gov.

