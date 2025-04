El pensamiento social de Francisco

El Papa Francisco enriqueció la doctrina social de la Iglesia Católica a través de sus discursos y encíclicas. Insistió en las consecuencias sociales que tiene para el creyente el encuentro con Cristo, ya que de este encuentro se deriva la fraternidad, la justicia, la paz y el respeto a la dignidad de todos.

En la encíclica Laudato Si, Francisco propone una ecología integral que incorpore las dimensiones ambientales, económicas, sociales, culturales y humanas. Esta ecología integral implica pensar en una justicia y una solidaridad intergeneracional, porque “la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán”.

Quizá el documento en donde de manera más nítida se refleje el pensamiento de Francisco y sus aportaciones a la doctrina social de la Iglesia es la carta encíclica Fratelli Tutti, publicada en 2020, en plena contingencia mundial por la pandemia del Covid-19. Uno de los temas centrales en Fratelli Tutti es el relacionado con el diálogo social, que supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro aceptando la posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos.

Este diálogo no implica caer en el relativismo. Se debe aceptar que existen valores trascendentes y permanentes para otorgar solidez y estabilidad a una ética social. Estos valores están más allá de todo consenso, pero pueden ser descubiertos a través del diálogo.

Francisco propone desarrollar una cultura del encuentro “que vaya más allá de las dialécticas que enfrentan”. Esta cultura exige colocar en el centro de toda acción política, social y económica a la persona humana y su altísima dignidad, y está basada en un realismo dialogante. Qué importantes reflexiones en tiempos de polarización y cerrazón.

En estos días hemos podido ver cómo se ha pretendido instrumentalizar la figura del Papa Francisco con fines políticos; se le ha querido presentar como un Papa heterodoxo y que rompió con las inercias de sus antecesores. Lo cierto es que Francisco no modificó un ápice de la doctrina tradicional de la Iglesia católica y no hubo en su pontificado una ruptura con los Papas anteriores, sino continuidad plena, aunque con un estilo muy particular, dicharachero, campechano, franco, directo y opuesto a los rígidos protocolos. Sus declaraciones espontáneas no pocas veces fueron malinterpretadas interesadamente.

No cabe duda que el Papa Francisco dio un renovado impulso a la doctrina social de la Iglesia. Este impulso se ha basado en el desarrollo de conceptos novedosos como la propuesta por una cultura del encuentro, la condena de la cultura del descarte o la apuesta por una Iglesia en salida que busque a las periferias. Su lenguaje sencillo y poco sofisticado ha permitido acercar su mensaje a millones de personas, incluso fuera de los confines del cristianismo.

POR FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL

POLITÓLOGO

@FERDOVAL

EEZ