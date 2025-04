Ven certidumbre interna en México: HSBC México

La incertidumbre externa, especialmente por la imprevisibilidad de Donald Trump y el entorno global, contrasta con una mayor certidumbre interna en México, que ha beneficiado al sistema bancario y a la economía, consideró Jorge Arce Gama, presidente y director general de HSBC México.

Sin duda, refirió, el crecimiento de la economía mexicana está desacelerándose y se tienen vientos en contra, además de que la administración previa gastó más en su último año de lo que se puede hacer en este inicio de sexenio, que también influye.

De hecho, comentó, el Plan México, que es la hoja de ruta del gobierno federal con el que busca enfrentar los retos externos e impulsar el mercado interno, tiene cosas muy concretas que se están ejecutando, que va sin duda alguna a mejorar la perspectiva de crecimiento del país.

“Tenemos vientos en contra e incertidumbre global y en la administración actual se están enfocando en tratar de dar certidumbre localmente, en dar oportunidades de crecimiento en sectores y a regiones del país, que yo creo que sí son atractivas”, subrayó en entrevista con El Heraldo de México, de cara a la 88 Convención Bancaria.

Puntualizó de cómo la banca comercial va a trabajar con la banca de desarrollo para promover créditos a las pequeñas y medianas empresas, y hacer crecer la penetración bancaria, que son cosas que realmente construyen una economía.

Además, dijo, no hay que dejar de lado la internacionalización con la que ya cuenta México, un andamiaje que se creó desde hace 35 años, que va desde aduanas, marco legal, logística, ferrocarriles y cómo se compite con el mundo.

Así como una moneda que opera a nivel global, más que cualquier otra divisa de los mercados emergentes, que da la habilidad al país de comprar y vender de manera eficiente y que la oportunidad de absorber shocks externos de una manera rápida, que no crea burbujas.

“Lo difícil ya está. Entonces lo que tenemos que navegar es cómo vamos a aterrizar la nueva relación comercial con EU y Canadá”, comentó.

Dijo que, si bien, no ayuda la incertidumbre, se siguen viendo empresas de Asia y de EU con interés de no sólo abrir en México, sino expandir sus operaciones, “eso no ha cambiado”.

En este sentido, comentó, el sistema bancario mexicano ha tenido buenos resultados en los últimos 12 meses gracias a la estabilidad económica y más certidumbre, ésta última clave en una economía, así como que los clientes estén bien, como lo es el sector exportador y de consumo.

En este contexto, resaltó que HSBC destaca por su capacidad de conectar economías globales y facilitar la interconexión entre clientes, cadenas de suministro y proveedores, aprovechando su presencia internacional.

Así que en este cambio de paradigma mundial, de esta nueva realidad, México va a seguir vendiéndole a EU, así que el banco se va a adaptar como lo ha hecho en los últimos 160 años.

PAL