Recuperar la tecno potencia

¡Vamos a designar a los cárteles como organizaciones terroristas internacionales y enviaré a militares a resguardar nuestra frontera sur para evitar el paso de migrantes!

Con esa frase referente a México, comienza nuestra relación con el presidente cuadragésimo séptimo de los Estados Unidos de América. Donald Trump.

Más allá de especulaciones, la realidad es que analizar la nueva conformación del gobierno de aquel país, y su línea de acción será indispensable para saber cómo operar y qué esperar.

Es interesante cómo los más importantes tecnólogos que han propiciado la nueva revolución industrial se encuentran dentro de su círculo directo: lo mismo está Jeff Bezos, Elon Musk, Zuckerberg, que Sam Altman. Paralelamente, regresó a la plataforma Tik Tok a su función en Estados Unidos, mediante un acuerdo por medio del cual, Elon Musk compró el 50% de las acciones de la misma, asegurándose que su operación sea verificada por un accionista acorde a los intereses americanos, y con ello se evitaría la filtración de datos al gobierno chino. Recapitulando: tiene empresas tecnológicas que manejan el e-commerce, redes sociales, desarrollos de sistemas robóticos y de inteligencia artificial.

Estados Unidos pretende restaurar el control mundial que le vienen arrebatando, hace algunos años, países asiáticos, donde se está incrementando el desarrollo de la industria inventada por ellos mismos, a partir de las propias empresas americanas relocalizadas en aquellos países, durante la década de los noventa; mediante su filosofía Kaizen basada en dos pilares fundamentales: el mejoramiento constante (Kai que significa “cambio”) y la bondad o sabiduría (Zen que significa “bueno”).

En lugar de buscar cambios drásticos y rápidos, Kaizen defiende la idea de que las pequeñas mejoras diarias conducen a cambios transformadores a largo plazo. Este proceso incremental minimiza el riesgo de fallos y permite a las personas y organizaciones adaptarse gradualmente a los cambios y mejorar de manera constante.

Así, mejoraron áreas dominadas sólo en Occidente lo que combinado con la prohibición de estupefacientes bajo penas capitales crearon generaciones competitivas y muy educadas que han desbancado a los estudiantes de Occidente, por lo cual, se explica que otro de los temas relevantes para Estados Unidos sea el combate a los cárteles, ya que forman parte activa del detrimento y enajenación de la población americana.

No de cualquier tipo, sino aquella que interesa a Estados Unidos. La de élite en ciencia y economía; la razón es que a pesar de que las drogas, en general, han convivido con todas las generaciones americanas, incluyendo las de universidades de prestigio, hasta ahora, no había sucedido que un estupefaciente, enganchara e inutilizara a la población en tan poco tiempo, generando un problema de salud pública que no puede ser solventado en un sistema privado de seguros.

Tampoco hay que negarlo, fue la propia industria farmacéutica americana la que aprobó hace años, químicos que, bajo recetas médicas, generaron estas ciudades zombies, mediante químicos baratos y asequibles, ello es tan real que series como Breaking Bad o el Dr. House son una muestra de ello, pero eso no quita el hecho que entienden que la amenaza se introduzca desde China, para afectar a los americanos en su avance tecnológico, económico y como potencia mundial.

El último punto que compete a México, y a la región de Hispanoamérica, es el hecho de que la migración no sería un tema relevante de no ser por cuestiones que probablemente sólo encasillamos dentro del área de la discriminación, pero que si profundizamos quizá encontremos la veta real de su rechazo que nos llevan hacia temas como: la poca inclusión de los migrantes dentro de la sociedad americana, ya sea por carencia educativa y lingüística lo que les impide una adecuada comprensión y adaptación, tanto a las reglas sociales, como culturales e históricas, lo que ocasiona que sólo por excepción lleguen al punto relevante de interés educativo del país del norte.

La consecuencia es la creación de guetos, de los cuales sale dinero del entorno económico estadounidense, generando una pérdida impositiva de dichos recursos; y por si no lo has notado; así no funcionan las naciones, ya que se requieren tres factores: sentido de pertenencia, idioma y conocimiento histórico, que es lo que te vincula a amar o estar orgulloso de tu patria.

Tan no es un problema, únicamente, discriminatorio, per se, que Elon Musk se preocupó ante el señalamiento de expulsión de millones de migrantes, pues dentro de los mismos están algunos que representan el objetivo de crecimiento de su empresa, así que convenció a Trump de hacer ciertas excepciones, y dar un visado de ciencia más extenso con un argumento inapelable, quien sea el puntero tecnológico, será el que domine el mundo.

Y la mejor manera. Ya sabes que son las redes sociales. Es innegable la proactividad de los americanos por la combatividad y competencia de lo que suponen les quiere ser arrebatado.

Con ello se puede entender por qué dentro de su primer discurso como Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump declare abiertamente una cruzada en contra de todo lo que para el paradigma americano representa una amenaza. No se trata de justificar, se trata de comprender.

@MorganSarel

Consultora Laboral

Directora de Equity Job Lab

EEZ