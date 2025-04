El INEA y la Secretaría de Bienestar unen esfuerzos para garantizar el derecho a la educación de millones de personas

La Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) unen esfuerzos a través de la firma de un convenio de colaboración que permitirá ofrecer los servicios educativos del Instituto a millones de beneficiarios y derechohabientes de las pensiones y programas a cargo de BIENESTAR, asegurando así su derecho humano a la educación y contribuyendo a la construcción de un estado de bienestar para todas y todos.

Este acuerdo estratégico busca fortalecer la colaboración entre ambas instituciones para identificar y atender a las personas de 15 años o más que no saben leer ni escribir o que no cuentan con primaria y secundaria. Gracias a este convenio, se integrará un "Padrón del Rezago Educativo”.

“La Secretaría de Bienestar encarna la explicación de nuestros principios, que trae consigo justicia y distribución equitativa justa del presupuesto nacional. Hoy, Ariadna hace posible que los recursos lleguen a millones de mexicanos y mexicanas que durante mucho tiempo estuvieron excluidos, olvidados por los gobiernos del pasado y que hoy estamos en la ruta de tener la construcción con paso firme del estado de bienestar”, aseguró Armando Contreras Castillo, director general del INEA.

“Lo sencillo hubiera sido seguir atendiendo los 550 mil mexicanas y mexicanos que cada año atiende el Instituto; sin embargo, nosotros creemos que el rezago educativo es un tema pendiente en la historia de México y que debe tener una faceta de prioridad nacional”, precisó.

Estrategia Nacional de Alfabetización para el Bienestar Compartido

Por ello, el INEA sigue trabajando para que cada vez más organismos de los sectores público, privado y social, se sumen a la Estrategia Nacional de Alfabetización para el Bienestar Compartido.

Al hacer el uso de la palabra, la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, señaló que la Secretaría proporcionaría al INEA la información derivada de los censos realizados a la población para identificar a las personas que requieren atención educativa. Esta información permitirá agilizar los procesos de vinculación a la atención que ofrece el INEA.

“Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó la organización de un censo de todos los adultos y personas con discapacidad para el tema de salud, nosotros le planteamos el que, si ya íbamos a visitar todos los hogares, pudiéramos ampliar el cuestionario en medida de la importancia que revierte ampliar los derechos sociales de las personas. No solamente en materia de salud. Fundamentalmente la educación, el trabajo y la salud deben constituir los derechos que fortalezcamos en cualquier estrategia para combatir la pobreza”, dijo la secretaria de Bienestar al signar este convenio.

Y agregó que “cada bimestre, al Banco de Bienestar se acercan a recibir su apoyo de manera directa en ventanilla o en el cajero 5 millones de personas, de las 15 millones que cobran su pensión. Entonces es un punto en donde se podría compartir información para poderse registrar al INEA o de dirigirlos a donde están los centros en donde ustedes realizan las tareas. Podríamos buscar muchas más maneras de socializar la información y de organizarla para que le sirva a ustedes, así que cuenten con nosotros”, detalló.

Se difundirán los servicios educativos entre los beneficiarios y derechohabientes de las pensiones

Además, se difundirán los servicios educativos entre los beneficiarios y derechohabientes de las pensiones y programas a cargo de la Secretaría del Bienestar, incentivándolos a inscribirse de forma permanente. Asimismo, a sumarse como personas voluntarias del INEA para contribuir en las tareas de asesoría y formación para la impartición de los programas educativos.

“En México, hay 27 millones y medio de personas en rezago. De acuerdo con los censos y nuestros propias cálculos, tenemos 4.2 millones de mexicanos y mexicanas que no saben leer ni escribir; 7.8 que no terminaron la primaria y 15 millones y medio que no terminaron la secundaria. Durante 43 años del INEA, se han atendido a 29 millones de personas, prácticamente vamos a la mitad, en este paso necesitamos por lo menos 40 años más. Entonces platicamos con Ariadna y encontramos en ella la reciporocidad correspondiente”, detalló Contreras Castillo.

Como parte de la estrategia para llevar a cabo la disminución del rezago educativo, se han visitado 23 estados que se han sumado a la estrategia del Instituto, “coincidimos con Ariadna en que la coordinación interinstitucional es fundamental para ir avanzando conjuntamente”, puntualizó.

Convenio representa un paso significativo hacia el bienestar compartido en México

Ante este panorama, el convenio representa un paso significativo hacia el bienestar compartido en México, al brindar oportunidades educativas a millones de mexicanos y mexicanas que han sido excluidos del sistema educativo tradicional, este acuerdo busca reducir las brechas de desigualdad y promover la inclusión social.

Al garantizar el derecho a la educación, se abren puertas a nuevas oportunidades laborales, mejor calidad de vida y mayor participación ciudadana, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Acciones como la firma del convenio, son un paso fundamental hacia el logro de la Estrategia Nacional de Alfabetización para el Bienestar Compartido que permitirá a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, levantar, en 2026, la bandera blanca que declare a México como territorio libre de analfabetismo.