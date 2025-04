IMSS honra la memoria del doctor Felipe Cruz Vega, humanista y promotor de la salud

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lamenta el fallecimiento del médico ilustre, doctor Felipe Cruz Vega, quien en su último cargo fungió como titular de la Coordinación de Proyectos Especiales en Salud de la Dirección de Prestaciones Médicas en la institución.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, lamentó tan sensible pérdida para la humanidad y la institución, ya que era un hombre sabio, profundamente generoso, representado por su enorme responsabilidad, solidaridad y empatía con quienes más lo necesitaban.

“A Cruz Vega, como lo conocíamos todos en el IMSS, le teníamos cariño pero sobre todo respeto. Y ambos eran sinceros por su profunda vocación social y su humanismo. Yo lo conocí en 2019 cuando llegué al IMSS”, expresó Zoé Robledo.

El doctor Cruz Vega contaba con 47 años de trayectoria médica en el Seguro Social y fue uno de los pilares que fortalecieron a la institución, al diseñar mecanismos para acercar los servicios de salud a las regiones más remotas del país, colaboró con 14 directores generales y fue testigo de diferentes etapas del Instituto.

IMSS reconoce y agradece su invaluable contribución a la salud

El IMSS extiende sus más sinceras condolencias a la familia y amigos del doctor Felipe Cruz Vega, además reconoce y agradece su invaluable contribución a la salud y bienestar de la población mexicana, así como al crecimiento del Instituto.

Originario de la Ciudad de México, el doctor Cruz Vega nació el 24 de diciembre de 1944. Realizó su formación como médico en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y su servicio social en Yucatán, donde nació su pasión por la cirugía general.

Vivió emergencias que cambiaron su perspectiva sobre los desastres naturales, como la erupción del volcán Chichonal en 1982 y los sismos de 1985. Esto lo llevó a realizar una maestría en Medicina de Desastres por el Centro Europeo de Medicina de Desastres, avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Universidad de Bruselas y la Universidad de Novara, y posteriormente un posgrado en el Hospital General de la Ciudad de Osaka en Japón, certificado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón.

Impulsó la iniciativa de hospitales seguros frente a desastres junto con la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), presentada y aprobada en 2005 en la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres y ratificada en 2015 en Kobe, Japón. La estrategia fue nominada para recibir el premio Sasakawa para la Reducción del Riesgo de Desastres y actualmente está implementada en 198 países.

Cruz Vega promovió la implementación del Programa Hospital Seguro

En México, Cruz Vega promovió la implementación del Programa Hospital Seguro y fue secretario técnico del Comité Nacional de Evaluación y Diagnóstico del Programa Hospital Seguro, así como de su Grupo Técnico Asesor.

En el IMSS, creó el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED), mecanismo esencial durante la atención a distintos desastres naturales y la pandemia de COVID-19, el cual permite la comunicación directa y en tiempo real desde las zonas afectadas hasta los niveles directivos, lo cual facilita la coordinación y respuesta efectiva ante una crisis.

Cruz Vega fue un impulsor de diversas estrategias para la atención de la población durante la emergencia sanitaria, incluida la Operación Chapultepec. Esta iniciativa movilizó a personal médico de diferentes regiones del país para apoyar a las áreas más afectadas por la pandemia, a fin de asegurar que los servicios de salud continuaran su operación a plena capacidad y brindar atención de calidad a los pacientes.

Fue miembro de la WADEM y consultor de OPS/OMS desde 2005

Desde junio de 2020, fue designado como director del Centro Colaborador de la OMS para Servicios de Salud Resilientes y miembro del WHO Centre for Health Development (WHO Kobe Centre). También fue miembro de la Asociación Mundial de Medicina de Emergencias y Desastres (WADEM) y consultor de OPS/OMS desde 2005.

Como miembro de academias de medicina, el médico ilustre del IMSS destacó como presidente y miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y jefe del Comité de Traumatología por más de 30 años. Fue miembro de la Academia Mexicana de Protección Civil y de la Academia Francesa de Cirugía; además se desarrolló como un destacado autor de múltiples artículos, libros y publicaciones relacionados con la preparación hospitalaria y prehospitalaria para emergencias y desastres.

Su gran humanismo y valores lo llevaron a recibir diversos premios, como el reconocimiento durante la 105 Asamblea General del IMSS en 2016 y el premio entregado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, "Dr. Ignacio Chávez" al Humanismo Médico 2020. En 2023, se develó su efigie en la Plaza de las Médicas y Médicos Ilustres del Seguro Social en el Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI.

Cruz Vega implementó las Jornadas Médico Quirúrgicas

En 1996, el doctor Felipe Cruz Vega implementó las Jornadas Médico Quirúrgicas a fin de brindar atención médico quirúrgica a la población rural e indígena. Durante casi 30 años, se realizaron 537 jornadas, con la valoración de más de 286 mil pacientes y en la intervención quirúrgica de más de 56 mil personas.

Impulsó desde 2023 el Programa Hospitales Seguros, Sostenibles, Inclusivos y con Seguridad Sanitaria, a fin de enfatizar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad en situaciones de emergencias y desastres, así como del cuidado del medio ambiente.