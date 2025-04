Las malas compañías de Mauricio Fernández

EL CONTROVERTIDO POLÍTICO neoleonés se encuentra en el ojo del huracán por haber quedado en evidencia los malos antecedentes de su equipo, dedicado… ¡a la seguridad del municipio que gobierna!

José Luis Kuri y Mauricio Fernández Garza. (Créditos: El Heraldo de México)

Mauricio Fernández Garza se ha caracterizado por andar con malas compañías, por lo que el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, lo investigara en 2014 por nexos con delincuentes.

Desde su incursión en la política, arropado por el Partido Acción Nacional, al ya tres veces alcalde de San Pedro Garza García lo han relacionado con personajes oscuros.

Con la creación de su llamado “Grupo Rudo”, una estructura paramilitar conformada por elementos de “élite” de la policía, implantó una aparente paz, hasta que se descubrió que las principales cabezas tenían relación o eran parte del crimen organizado.

Lorenzo de León Pruneda. (Créditos: El Heraldo de México)

El alcalde insiste, ahora, que su gobierno no está infiltrado por malosos, pero lo desmiente el caso de Lorenzo de León Pruneda, condenado y apresado ocho años en Estados Unidos por actividades ilícitas.

No fue hasta que se hizo público este hecho, que Fernández removió a su mando policiaco.

Se sabe que la población sampetrina, en especial los empresarios, han sido objeto de extorsiones que se presumen están dirigidas desde la Secretaría de Seguridad del municipio, a cargo de José Luis Kuri.

Tras la caída de Pruneda, las responsabilidades y negocios turbios recayeron en una persona de bajo perfil, que cuenta con toda la confianza del secretario Kuri: Joaquín Villegas Carrillo, su jefe de escoltas.

Por lo visto, este próspero municipio está lleno de servidores públicos con malos antecedentes, pues Villegas, igual que Pruneda, también cuenta con un pasado oscuro.

En este caso debido al homicidio de una persona cuando fungía como escolta del gobernador José Natividad González Parás, lo que motivó que en 2009 ingresara al extinto penal de Topo Chico. José Natividad González Parás. (Créditos: El Heraldo de México)

Este es el segundo expediente de un funcionario avalado por Fernández con antecedentes penales, lo que refuerza la teoría de que la ola de inseguridad que se vive ahí se genera desde adentro del gobierno.

Por lo que se sabe, el tema ya llegó al escritorio de Omar García Harfuch, quien ha prometido tomar acciones e investigar a fondo el motivo de estas contrataciones que difícilmente pudieron pasar los exámenes de control de confianza, como asegura Fernández Garza.

Incluso, ya se dio parte también a la Secretaría de la Defensa Nacional para determinar bajo qué autorización es que estos policías obtuvieron su permiso de portación de arma… si es que lo tienen.

DONALD TRUMP ESTÁ satisfecho a medias con el esfuerzo que el gobierno mexicano realiza para detener dirigentes de primer nivel de la delincuencia organizada y grupos que blanquean dinero. Hace al menos dos meses, las agencias de inteligencia de Estados Unidos entregaron expedientes de grupos y personas. Sugirieron líneas de operación para desmantelar grupos criminales, pero los resultados no son como se esperaba. Por ello, varios funcionarios de la Casa Blanca dicen que se puede hacer más y más rápido. La información que se entregó no es toda la que tienen esas agencias, pero es un buen inicio para avanzar en la confianza y colaboración entre los dos países. Es información valiosa para capturar cabecillas de grupos delincuenciales, asegurar sus operaciones e incautar millones de dólares que no se requiere validar. Se reconoce el gran esfuerzo que realiza Claudia Sheinbaum. Ven que ella y sus colaboradores cercanos no están vinculados a facciones delincuenciales y saben que Andrés Manuel López Obrador desmanteló todo el sistema de inteligencia. El equipo se está rehaciendo, es muy heterogéneo y hay consciencia que centrar la operación en un solo hombre lo hace vulnerable. Andrés Manuel López Obrador. (Créditos: El Heraldo de México)

BBVA MÉXICO SE ha negado a restablecer las acciones propiedad de Pedro Gilberto Fuentes Hinojosa, que las adquirió en los años noventa cuando fungía como consejero del banco en el área metropolitana.

El inversionista presentó documentos certificados por notario público, como el contrato de intermediación bursátil y los estados de cuenta, cuya autenticidad ha sido reconocida por el mismo equipo de Eduardo Osuna. El director Jurídico de BBVA, Raymundo Carrillo de Albornoz, recibió un dictamen avalado por un perito certificado en la materia donde se concluye la preexistencia de las más de 9 millones de acciones, identificadas con el número de contrato 800285-0. Aun así, el banco se resiste, por medio de prácticas dilatorias, a dar una respuesta puntual y por escrito, después de un año de negociaciones, limitándose a informar al inversionista que su nombre no aparece en sus registros. Llama la atención que teniendo el número de contrato y la información contenida en los estados de cuenta que reconoce como válidos, BBVA no sea capaz de identificar el destino de los recursos y las acciones de Fuentes Hinojosa, ya que según expertos en la ley del mercado de valores, debieron estar registrados en los balances de la Casa de Bolsa del banco, lo que constituye un punto de partida para la investigación. Raymundo Carrillo de Albornoz. (Créditos: El Heraldo de México)

LOS QUE VAN muy avanzados en una reestructuración financiera y operativa son los de Marzam. Se trata del tercer principal distribuidor de medicamentos del sector privado, rubro en el que también están Nadro, de Pablo Escandón, y Fármacos Nacionales, de José Antonio y Francisco Pérez Fayad. Marzam, propiedad del financiero Luis Doporto y de Genomma Lab, de Rodrigo Herrera, ha tenido en los últimos días reuniones con proveedores, clientes y acreedores a los que ha presentado un plan de negocios para cumplir con sus compromisos y obtener una inyección de recursos frescos. La compañía surte de medicinas e insumos para la salud dos veces al día a unos 25 mil puntos de venta en todo el país, da empleo a alrededor de 2 mil personas y posee cerca de 5% del mercado. Doporto pasó a ser presidente de su Consejo y quien acaba de asumir la dirección de Marzam es Jorge Brake, quien era director de Genomma Lab, empresa a la que le dio la vuelta operativa y financiera. Jorge Brake. (Créditos: El Heraldo de México)

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL