Sentencian a 2 años de prisión a exalcalde en Hidalgo por corrupción

Un juez de control penal de Pachuca sentenció a dos años y seis meses de prisión al ex alcalde de Tlaxcoapan, Jovani Miguel “N”, por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades durante su gestión que comprendió entre 2016 y 2020, así como un pago de 995 mil pesos como reparación del daño.

El juzgador consideró que existen los elementos probatorios en su contra para condenarlo por el delito, pues el exedil emanado del Partido Acción Nacional (PAN) aceptó su responsabilidad en los hechos que le imputaron, al realizar un pago ilegal a la empresa Ara Organización y Servicios de Producción por un contrato de 900 mil 471 pesos.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), ese contrato se debió ejecutar a través de licitación pública y no podía superar el presupuesto de egresos del municipio, sin embargo, al incumplir con la ley abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Jovani Miguel "N"

FOTO: Redes

Jovani Miguel N desvió más de 3 millones 600 mil pesos

Asimismo, la PGJEH también acusa al ex munícipe del delito de peculado por tres millones 656 mil 242 pesos, debido a que el ayuntamiento de Tlaxcoapan no pagó el Impuesto Sobre la Renta (ISR) entre septiembre y diciembre de 2016, y por ello la ex tesorera del municipio, Julisa Georgina “N”, fue vinculada a proceso.

Apenas el pasado 20 de noviembre elementos de la policía investigadora de la PGJEH detuvieron a Miguel Ángel “N”, ex alcalde de Tlaxcoapan, acusado del delito de peculado por presuntos desvíos superiores a dos millones de pesos durante la gestión ocurrida entre 2012 y 2016, aunado a que también pretendía ser reelecto en el pasado proceso electoral de 2024.

El ex munícipe acusó que existe persecución política en su contra por parte del secretario de Gobierno estatal, Guillermo Olivares Reyna, debido a que su hermana, Teresa Olivares Reyna, resultó ganadora como presidenta municipal de esa demarcación.

edg