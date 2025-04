15% de la exportación sí pagará arancel

Finamente el Gobierno de México comenzó a explicar con mayor detalle las repercusiones para la economía nacional de la política arancelaria de Estados Unidos.

Es hasta ahora que se empieza a saber, por ejemplo, que, de todos los productos que exportamos a ese país únicamente 15 por ciento (en valor) pagará el arancel de 25 por ciento que se impuso.

Muchos análisis han dicho que al amparo del Tratado México Estados Unidos Canadá (T-MEC) se encuentra únicamente 50 por ciento de los productos que exportamos y que, por lo tanto, el otro 50 por ciento sí pagará arancel. Pero esta apreciación es una verdad parcial, y es lo que ahora se aclara.

Es verdad que 50 por ciento de los productos, aproximadamente, se exportan bajo las reglas del T-MEC. No obstante, el otro 50 por ciento se exporta bajo la regla de Nación Más Favorecida (NMF), por lo que también está sujeta un arancel igual a cero. No obstante, este último conjunto puede declarar que cumple con las reglas de origen del T-MEC, y salvarse de los aranceles como si estuvieran dentro del Tratado.

El gobierno estima que alrededor de 80 por ciento de este último conjunto sí cumple con las reglas de origen.

En su conjunto, entre las exportaciones que ya ocurren bajo la figura del T-MEC y las que salen vía NMF pero que también cumplen con las reglas de origen, se estaría hablando de alrededor de 85 por ciento de las exportaciones mexicanas que librarían el arancel.

Mucha gente se pregunta por qué, teniendo el T-MEC, varias empresas no se apegaron a él y prefirieron exportar vía la figura de Nación Más Favorecida. La respuesta es que les daba igual hacerlo o no, porque bajo cualquiera de las dos figuras pagaban arancel cero. No obstante, ahora habrá más incentivos para que registren su exportación bajo las reglas específicas del Tratado.

"Sobrevivió el T-MEC".

Esa es la línea de comunicación del gobierno para celebrar que anteayer fuimos intocados en el Día de la Liberación. Y eso hay que valorarlo, porque los productos europeos pagarán 20 por ciento de arancel, o los japoneses 24 por ciento. Y si a eso añadimos que, como aseguró la Embajada de Estados Unidos el 2 de abril, en la misma rebanada de pan ellos son la mantequilla de cacahuate y nosotros la mermelada de fresa, entonces vamos de gane. En teoría…

STELLANTIS

La automotriz que encabeza Daniel González suspenderá dos semanas sus operaciones en la planta de Saltillo Van, donde produce la Ram Pro Master; así como la de Toluca, donde fabrica el Jeep Compass y Wagoneer. Esta última cerrará por lo que resta de abril. La empresa estará evaluando todo el panorama arancelario al que serán sujetas sus exportaciones mexicanas. Medios reportaron que hasta mil trabajadores en sus plantas estadounidenses fueron despedidos como repercusión de esto.

POR: CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

MAAZ