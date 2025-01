Alicia Villarreal habla de la muerte de Dulce: “no creas que soy vidente”

El pasado 25 de enero se cumplió el primer mes del fallecimiento de Dulce, una de las voces más emblemáticas de su época. La noticia de su muerte conmovió a sus colegas y seguidores, dejando un vacío en la escena musical. Entre las famosas que se vieron muy afectadas tras el deceso de la intérprete de “Tu muñeca” fue Alicia Villarreal, quien recientemente hizo una revelación sorprendente sobre un presentimiento que tuvo antes de la muerte de su amiga.

Durante un reciente encuentro con la prensa, Alicia Villarreal, de 53 años, declaró que sintió que Dulce no estaba bien. Aunque aclaró que no es vidente ni bruja, comentó que su “sexto sentido de mujer” le hizo presagiar el desenlace. Estas palabras han causado revuelo, tanto entre sus seguidores como en los medios de comunicación. “Lo presientes, lo sabes porque lo ves a los ojos, porque ves que se siente mal”, afirmó la cantante.

La exvocalista de Grupo Límite compartió que su intuición la alertó sobre el estado de salud de Dulce durante uno de sus últimos encuentros. Ambas formaban parte del proyecto “GranDiosas”, un espectáculo que ha reunido a grandes voces de la música en múltiples presentaciones. Villarreal reveló que, pese a las complicaciones de salud que enfrentaba Dulce, ésta siempre mantuvo una actitud profesional y una fuerza admirable.

Debido a lo anterior es que ella se acercó al productor de dicho show y compartió su preocupación por Dulce, sin embargo, la intérprete de “Tu Príncipe”, dejó claro que no tiene ningún tipo de don de videncia ni nada por el estilo.

El último encuentro entre Alicia Villarreal y Dulce tuvo lugar durante un show en Villahermosa, Tabasco. Ambas artistas compartieron el escenario en un evento producido por Hugo Mejuto. Según relató el productor, Alicia le confesó que tenía un mal presentimiento respecto a Dulce.

"Me agarró del brazo Alicia y me decía: ‘Ay amigo siento algo muy extraño con Dulce’ y yo le dije ‘¿por qué Alicia?’, me dijo: ‘siento que es la última vez que la voy a ver… se lo veo en sus ojos’, ella así me lo comentó, Alicia sí sabía, presentía totalmente", relató Mejuto.