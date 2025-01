Imelda Garza comparte alarmante mensaje tras destaparse pleito con Maribel Guardia: "No hemos comido"

La polémica del espectáculo mexicano ahora está protagonizada por Maribel Guardia, quien dio a conocer que demandó a Imelda Tuñón, madre de su nieto José Julián, fue por medio de un breve comunicado en sus redes sociales la manera en la que la actriz de 65 años compartió la situación legal por la que ahora atraviesa.

Imelda Tuñón ya reaccionó respecto a la demanda que tiene por parte de su exsuegra Maribel Guardia, además de contestar algunos mensajes que le dejaban los usuarios en redes sociales, pero después la también cantante llevó a cabo un preocupante mensaje en su cuenta oficial en Instagram.

Lo que dijo Imelda Tuñón por medio de su Instagram es que está destrozada por la noticia e incluso confesó que no habían comido, también agregó “no vino a dar la cara, nunca pensé conocer a una persona tan mala”, palabras que los usuarios aseguran van directo a Maribel Guardia.

Cabe señalar que Maribel Guardia no explicó las razones exactas que la llevaron a demandar a Imelda Tuñón, quien fue la esposa de Julián Figueroa, el hijo fallecido de la cantante y actriz, ahora se rumora que el pleito que enfrentan está relacionado con el pequeño José Julián.

“Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo interés de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen. Solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente”, es el mensaje de Maribel Guardia sobre la demanda a Imelda Tuñón.