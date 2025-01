Una pelea por su nieto, revelan el motivo por el que Maribel Guardia denunció a Imelda Garza

Maribel Guardia enfrenta momentos difíciles una vez más a casi dos años de la muerte de su único hijo, Julián Figueroa. Y es que luego de que informara que presentó una denuncia contra su nuera, Imelda Garza Tuñón, se reveló que el motivo para iniciar el pleito legal habría sido un fuerte pleito entre entre ambas por su nieto, José Julián.

La actriz anunció este martes 21 de enero a través de sus redes sociales que presentó una denuncia contra Imelda Garza Tuñón, aunque se negó a dar detalles sobre el proceso legal contra quien decía tener una buena relación y le mostró más de una vez su apoyo, surgió información sobre lo que habría sucedido entre ellas y que está relacionado con el cuidado de José Julián, nieto de Maribel Guardia.

"Con dolor, comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto con el único afán de defender su integridad. No tengo afán de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen. Sólo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente", se lee en el comunicado.