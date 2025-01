Luka Romero reveló el motivo por el que prefirió llegar a Cruz Azul y no a las Chivas

Luka Romero, joven futbolista argentino-mexicano, ha generado gran expectativa tras su reciente decisión de fichar por Cruz Azul, dejando de lado la posibilidad de unirse a Chivas, pues la elección del talentoso mediocampista se debió a una combinación de factores deportivos, económicos y personales.

Uno de los principales motivos que llevaron a Romero a optar por Cruz Azul fue el proyecto deportivo que le presentaron. La comunicación constante con el técnico Martín Anselmi fue clave en la decisión de Luka, quien valoró la confianza y la visión del estratega argentino para potenciar su talento dentro del esquema del equipo.

Si bien, Chivas mostró interés en hacerse con los servicios de Luka Romero, las negociaciones con el club tapatío no avanzaron con la misma rapidez y firmeza que las de Cruz Azul. Esta disposición por parte de la directiva celeste, sumada a la claridad del proyecto, fue un factor crucial que inclinó la balanza a su favor.

Otro factor determinante fue la oferta económica que Cruz Azul puso sobre la mesa. A diferencia de Chivas, el club cementero le propuso un contrato con mejores condiciones salariales y un compromiso a largo plazo, aspectos que garantizaron su seguridad y bienestar durante su estancia en el futbol mexicano.

"Me convencieron con su plan para el equipo y el rol que tendré en él. Me hicieron sentir importante desde el primer momento. Recibí varias propuestas, pero la de Cruz Azul me ofrecía estabilidad y la posibilidad de crecer en un entorno profesional", afirmó Romero.