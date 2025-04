Árbitro propina patada estilo Kung-Fu a un aficionado que invadió la cancha | VIDEO

La violencia en los estadios de futbol es un tema que cada vez se acrecenta más en Latinoamérica, pues en redes sociales se siguen viralizando momentos insólitos en diferentes canchas, por lo que tal parece que es un problema que seguirá creciendo a comparación del futbol europeo.

Así fue como en un insólito episodio del futbol amateur en Perú, un árbitro respondió con una patada voladora a la agresión de un entrenador en pleno partido. Algo que no suele suceder, pues al ser los árbitros los máximos mandatarios en la cancha sus reacciones suelen ser más sobrias.

El hecho ocurrió en un encuentro de la cuarta categoría disputado en la ciudad de Casma, cuando Luis Alegre, árbitro de 40 años, reaccionó ante la amenaza del técnico del equipo Magdalena Cedec, Alejandro Villanueva, quien ingresó al campo con una botella en la mano con aparente intención de agredirlo.

El incidente, registrado en video, se produjo a los 82 minutos del partido en el que Sport Huaquilla vencía 2-1 a Magdalena Cedec en un juego caracterizado por la brusquedad. Según relató Alegre a medios locales, su reacción fue instintiva, recordando los años en los que practicó taekwondo y lucha libre.

"Vi que venía con un objeto contundente para atacarme. ¿Qué pasaría si no me defendía? ¿Si me cortaba la cara? Actué por defensa propia. Sé que estuvo mal, me hago responsable, pero ¿el árbitro tiene que quedarse quieto y dejarse agredir?", argumentó Alegre.