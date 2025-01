Emiliano Aguilar defiende a su papá del "hate" que recibe por Ángela Aguilar: VIDEO

Una vez más, Ángela y Pepe Aguilar se encuentran en medio de la polémica, esta vez debido a las recientes declaraciones que hicieron Majo y Emiliano Aguilar respectivamente, ambos nietos de Flor Silvestre aseguraron que ya no tienen contacto con los antes mencionados.

Sin embargo, Emiliano Aguilar sorprendió al hablar de la situación que vive actualmente su padre y su media hermana con todo el hate que han recibido desde que Ángela anunció ser novia y luego esposa de Nodal, pues el rapero asegura que la única culpable es su media hermana y que su papá solo no ha sabido actuar de la manera correcta.

Emiliano Aguilar defiende a Pepe Aguilar

En una reciente entrevista en el podcast de Gusgri, Emiliano Aguilar, hijo mayor del icónico cantante Pepe Aguilar, decidió abrir su corazón y compartir detalles sobre su vida personal y profesional. Uno de los momentos más impactantes de la charla fue su comentario sobre la reciente polémica que involucra a su hermana Ángela Aguilar.

Uno de los comentarios más contundentes de Emiliano durante la entrevista fue al referirse directamente a su hermana Ángela Aguilar. Sin rodeos, expresó que considera que el error principal recae sobre la más pequeña de los hijos de Pepe Aguilar, esto respecto a su romance con Nodal.

“Aquí la que la cagó macizo, fue mi hermana. Mi papá realmente no tiene nada que ver aquí”, aseguró Emiliano Aguilar.

Y es que, para Emiliano, uno de los mayores desaciertos ha sido no dejar que la controversia se desvanezca por sí sola. Durante la entrevista, afirmó que tanto su hermana Ángela como su papá cometieron el error de seguir comentando sobre el tema, prolongando así la atención mediática: “Es lo que no entienden, deja de decir cosas. Yo le quería decir eso, que ya no digas nada, deja que el problema se vaya desvaneciendo y ya. Le siguen tirando y le siguen tirando y se hace más grande”, comentó.

Emiliano está distanciado de su padre y de sus hermanos

Otro aspecto relevante que Emiliano que platicó fue su nula comunicación que tiene con su famoso padre y sus polémicos hermanos. Aunque dejó claro que no existen conflictos abiertos, reconoció que su diferente forma de pensar ha generado distancia entre él y el resto de la familia.

“Tiene 2 años que no habló directamente con mi papá. Mi papá no es una mala persona, está tratando de hacer lo mejor que puede con la situación que se le está presentando”, reveló.

Además, el rapero mencionó que con sus hermanos tampoco mantiene una relación cercana. De hecho, afirmó que ni siquiera han conocido a su hija, lo que refleja la falta de comunicación en la familia. Sin embargo, Emiliano dejó en claro que esto no significa que exista desamor entre ellos. “No es que no nos llevemos bien, yo los quiero mucho. No coincidimos en muchas cosas”, admitió.

