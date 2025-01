Hijo de Mario Bezares visita el restaurante donde murió Paco Stanley: "Superando traumas de mi infancia"

En más de una ocasión Mario Bezares ha mencionado la manera en la que afectó el asesinato de Paco Stanley tanto su carrera como a su familia, quienes se dijeron decididos a dejar atrás los tormentosos momentos para enfocarse en sus nuevos proyectos. Tal y como lo hizo el hijo del conductor, Alejandro, quien visitó el restaurante "El charco de las ranas" donde murió quien fuera compañero de escena de su padre.

Han pasado 25 años de la muerte de Paco Stanley y el caso continúa rodeado de misterios que no se han resuelto. Todo ocurrió la tarde del 7 de junio de 1999, cuando el presentador de televisión fue acribillado afuera del restaurante “El charco de las ranas” en el que momentos antes había desayunado con Jorge Gil y Mario Bezares, quien estaba dentro del establecimiento al momento del ataque.

La presencia de Mario Bezares generó sospechas en las autoridades y fue detenido por su presunta participación en el asesinato del conductor de “Una tras otra” al igual que la bailarina del programa Paola Durante. Tras un año de un intenso proceso legal, en enero de 2001 el conductor y la modelo fueron absueltos por falta de pruebas.

Así lo demostró Alejandro Bezares, quien recientemente acudió al restaurante “El charco de las ranas” que tiene varias sucursales en la Ciudad de México: en Mixcoac y en el Pedregal, ésta última donde ocurrió el asesinato de Paco Stanley. Fue a este establecimiento donde acudió el hijo de “Mayito” que aseguró estar “superando traumas” de su infancia.

El DJ publicó a través de sus historias de Instagram una serie de fotografías del restaurante y la comida que pidió, así como de los baños. Y es que el establecimiento conserva la misma decoración y estructura que hace 25 años, cuando ocurrió la terrible escena ocurrida afuera con Paco Stanley cuando Mario Bezares habría estado en el baño por un malestar estomacal.

“La Casa de los Famosos México” fue el escenario para que Mario Bezares se reencontrara con Paul Stanley, hijo de quien fuera su gran amigo y compañero de escena. Y es que el conductor mantuvo su distancia molesto por lo que había ocurrido con su padre y las acusaciones que enfrentó el presentador.

“La verdad es que fue algo personal, algo con lo que he trabajado mucho tiempo. Lo hago por mí, por mi hija, por mi familia y hoy tuve algo muy emotivo (…) Ya solté, me siento bien, estoy contento. Lo hago por mí, por los míos, y por los otros. Estoy tranquilo. Le agradezco a la vida que poco a poco me empieza a dar paz”, dijo Paul Stanley en un encuentro con los medios tras el tan esperado encuentro.