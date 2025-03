No se aceptará transfobia, discriminación ni violencia en la CDMX, asegura Clara Brugada

En este gobierno no vamos a aceptar transfobia, no vamos a aceptar ningún tipo de discriminación ni de violencia, aseveró la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, en el marco del Día de la Visibilidad Trans que se conmemora el 31 de marzo. Incluso, desde la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, destacó que en la Ciudad de México el respeto a los derechos no será opcional, sino una obligación.

“En esta ciudad, en esta ciudad de derechos, nadie puede ser invisibilizado por ser quien es. Mientras más se ve, más se entiende. Aquí en la Ciudad de México tenemos una historia de lucha y de avances en contra de la discriminación. Y amparados en la Constitución de la ciudad que reconoce todas las identidades y en las leyes pioneras que ya se han mencionado acá, hoy somos un ejemplo en todo el país sobre la lucha por los derechos de las personas trans”, sostuvo.

Durante su participación, la mandataria anunció la ampliación de los servicios de salud que se brindan dentro de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, entre ellos: infectología, reumatología, clínica de heridas y la coordinación con el Hospital General de México, el Hospital Rubén Leñero y el Instituto Nacional de Nutrición.

La mandataria anunció la ampliación de los servicios de salud. Foto: Gobierno de la CDMX

“Son los tres hospitales para que aquellos casos que implique una atención mucho más especializada, sean recibidas, recibidos y sean recibides con la mejor atención, sin discriminación, que ese es el problema principal”, dijo.

Falta avanzar en perspectiva de género, asegura Brugada

Brugada Molina también afirmó que falta avanzar en el tema del trabajo con perspectiva de género y de derechos dentro de los espacios de la salud que hay en la capital.

“Nuestra labor es que las personas trans puedan acceder a la salud sin prejuicios, que tengan trabajo sin ser discriminadas, que puedan estudiar sin miedo, que puedan caminar por las calles sin esconderse y que puedan vivir, simplemente vivir como cualquiera. Esa es nuestra tarea como gobierno”, concluyó.