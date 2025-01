Anna Ferro afirma que Ingrid Coronado busca desalojarla del departamento que compartió con Fernando del Solar

En junio del 2022, la televisión mexicana se sacudió con la muerte del carismático Fernando del Solar, quien perdió la sonrisa debido a un agresivo cáncer que terminó por deteriorar su salud. Aunque el duelo de sus familiares parece continuar un nuevo pleito legal está sacudiendo a Anna Ferro, viuda del conductor, en donde también se encuentra involucrada Ingrid Coronado (exesposa del presentador).

De acuerdo con lo compartido por Ferro, el foco de la disputa se centra en la propiedad que ambas compartieron con Fernando del Solar. Anna Ferro, quien mantuvo una relación con Fernando del Solar hasta su muerte, habló abiertamente sobre la complejidad de la situación, revelando detalles sobre el origen de la propiedad en cuestión, pues según Ferro el departamento fue comprado por Fernando en 2015, cuando su salud ya estaba comprometida.

Según lo compartido por Anna, en ese momento, el conductor de televisión decidió realizar una inversión pensando en el futuro de su familia. Conscientes de que el tiempo podría no estar de su lado, Fernando optó por colocar la propiedad bajo un fideicomiso, en el cual tanto él como su exesposa Ingrid Coronado tenían derechos de posesión al 50%.

Aunque todo parecía estar en el marco de la ley, el proceso se complicó después de la separación de Fernado del Solar e Ingrid Coronado, pues no se realizaron las modificaciones legales necesarias para actualizar el fideicomiso. Así, Ferro explicó que a pesar de que el inmueble había sido destinado para proteger a su familia en caso de la muerte del conductor, el fideicomiso nunca se anuló y quedó "en stand by" (en espera) después de la separación.

Lamentablemente, esta situación ha sido una fuente constante de tensiones, ya que debido a que el acuerdo no se formalizó hay múltiples interpretaciones y disputas sobre la titularidad de la propiedad. A medida que el conflicto se intensificó, Anna Ferro compartió que Fernando del Solar dejó claras sus intenciones a través de un testamento, en el cual le otorgó derechos sobre el departamento y otras propiedades; ahí también se estipulaba que ella sería la albacea de los bienes, lo que le otorga cierta autoridad sobre las decisiones legales en torno a los bienes y propiedades del conductor.

Por otro lado, los hijos del presentador también son parte importante en este acuerdo, pues, de acuerdo con Ferro, Fernando dejó propiedades destinadas a ellos, lo que sugiere una planificación cuidadosa para asegurar su bienestar a largo plazo. Sin embargo, el testamento de Fernando no ha logrado resolver completamente la disputa sobre el departamento, y la falta de acuerdo entre Ferro e Ingrid Coronado sigue siendo el principal obstáculo.

En sus últimas declaraciones, Ferro señaló que la principal causa del conflicto actual radica en los intentos de Ingrid Coronado por desalojarla del departamento. Según Ferro, la conductora ha rechazado cualquier intento de acuerdo, mostrando un deseo claro de que se deshaga de la propiedad, incluyendo los muebles que ella considera como parte de su derecho.

Es que Ingrid Coronado no quiere un acuerdo, ella quiere que me salga del departamento, que deje los muebles, afirmó Ferro, añadiendo que ha sido víctima de lo que califica como un acoso constante.

El testimonio de Anna sugiere que la situación se ha vuelto aún más difícil con la intervención de la administración del edificio, que en ocasiones se ha visto involucrada en el conflicto. Según Ferro, estas situaciones han creado un ambiente de inseguridad y desconfianza, complicando aún más su estancia en el lugar; ante ello, Ferro solicitó a Ingrid Coronado que presente pruebas que respalden su reclamo sobre la propiedad, dado que ella considera que tiene documentos legales que le otorgan el derecho sobre el 50% del inmueble.

No me pueden desalojar porque tengo derechos. Yo ante un juez he pedido que se presente para hacerle ver el documento que yo tengo para poder llegar a un acuerdo [...] Quiero mi paz y la de mi hija, declaró.