Imelda Garza reacciona a la denuncia de Maribel Guardia: "es injusto"

Han pasado casi dos años desde que la icónica Maribel Guardia dio a conocer la muerte de su hijo, Julián Figueroa y no hay día en el que la cantante no lo recuerde a través de fotografías y mensajes publicados en su cuenta de Instagram. Como ella misma expresa, este duelo sigue siendo muy complicado, sin embargo, había logrado refugiarse al lado de su nuera y mamá de su nieto, Imelda Garza Tuñón.

Pero lo que parecía ser una relación cercana se ha quebrantado cuando, a través de sus redes sociales, la vedette confirmó que se encuentra realizando acciones legales en contra de la viuda de su hijo, todo esto con el objetivo de proteger la integridad del pequeño. Si bien, Guardia no dio detalles sobre las razones que la llevaron a demandarla, los mensajes de apoyo no se hicieron esperar e incluso las especulaciones sobre lo que pudo haber quebrantado su relación están tomando cada vez más fuerza.

Con dolor, comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto con el único afán de defender su integridad. No tengo afán de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen. Sólo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente, dijo Maribel Guardia en su comunicado.