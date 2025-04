Lisa y Jennie compiten por el mejor show K-POP de Coachella 2025, ¿cómo les fue a las integrantes de Blackpink?

BLACKPINK, una de las agrupaciones de K-Pop más populares, se ha presentado en dos ocasiones en el festival Coachella, uno de los más importantes en todo el mundo. El primero fue en 2019, donde todavía no alcanzaban un gran éxito en comparación con el año 2023, cuando encabezaron el evento y se convirtieron en el artista más visto con 250 millones de espectadores en vivo en su canal de YouTube.

Aunque este año BLACKPINK no se presentó, pero sus integrantes Lisa y Jennie formaron parte del Coachella 2025 de manera solista, mismo que fue encabezado por Lady Gaga, Green Day y Post Malone. Ambas ofrecieron espectáculos increíbles y fueron elogiadas por sus habilidades artísticas.

Mientras que la bailarina tailandesa Lisa ofreció un show lleno de cambios de look, escenario móvil y mucho baile, Jennie optó por un espectáculo más sencillo, sin tantos cambios ni excentricidades, solo enfocada en la música, pero ambas demostraron que fuera de su banda siguen siendo excelentes artistas.

Jennie lució espectacular. Crédito: AP photo

Lisa sorprendió con mega show en Coachella 2025

Lisa estuvo en el escenario Sahara, mismo que se antojaba chiquito para la cantante de origen tailandés. En efecto, lo mostrado sobre la tarima y el público que le cayó a presenciar el evento no fue suficiente para la superestrella de la música, quien demostró por qué es una de las más admiradas artistas del momento.

Desde el inicio de pudo ver un montaje maravilloso de luces, pantallas, banda en vivo, cambios de ropa constantes, coreografías intensas y mucha producción con una plataforma elevada y una gigantesca lámpara que pare3cía una nave espacial nodriza, misma de donde salió la cantante vestiga completamente de gris, pero simulando ser una alienígena con escamas y púas peligrosas.

Solamente era uno de sus tantos alter egos, a quienes vimos desfilar por la tarima. Es el concepto y título de su nuevo disco AlterEgo, donde podemos ver una lisa fragmentada no solo en personajes, también en ritmos e influencias musicales. Mientras una Lisa es mucho más rapera y explosiva, hay una nostálgica y de canciones suavecitas, o la rockstar que casi saca fuego por las botas.

Fue, sin duda, un espectáculo increíble e indomable. Con una Lisa enérgica, descontrolada y llena de energía, pero a la vez desconectada de su público, con quienes habló y convivió poco. A pesar de ello, recibió una tremenda ovación tras cada canción interpretada, hasta se dio tiempo de tocar éxitos pasados de Blackpink como "Money" o "Lalisa".

Un show que definitivamente tenía muy escondido, pues hasta el momento no se había podido presenciar del todo lo que tenía montado, pues únicamente había tocado en vivo para shows de televisión y pequeños espectáculos que no requerían esta tremenda producción, misma que, lamentablemente, no parece que vaya a salir de gira.

Así fue el espectáculo de Jennie de BLACKPINK en Coachella

Con algunos minutos de retraso, Jennie abrió su show en Coachella entre impresionantes llamas que alumbraron todo el lugar, al tiempo que sonaba “Filter”, una de las canciones favoritas de su disco “Ruby”. En el escenario apareció con una banda conformada solamente por chicas, quienes estaban vestidas de rojo, muy ad hoc al espectáculo que montó.

Jennie se dejó ver en el escenario con unas botas color café, unas gafas oscuras, un sombrero vaquero rojo vibrante y un conjunto del mismo tono. Aunque con poco escenario, sorprendió con sus habilidades para bailar y cantar al mismo tiempo, pues su segunda canción fue “Mantra”, la cual es conocida por su enérgica coreografía.

Pese a que la estrella surcoreana no tuvo cambios de ropa espectaculares, sí se colocó algunas prendas durante cada canción. Entre “Handlebars” y “start a war”, se puso un pequeño ensamble y más tarde en “ZEN” se puso un abrigo de piel, pero todas siguieron el concepto y estilo de su disco “Ruby”. Jennie interpretó sus nuevas canciones. Crédito: AFP El público no abandonó a la exintegrante de Blackpink. Crédito: AFP

La sorpresa llegó en “Damn Right” donde Kali Uchis apreció en el escenario con un look totalmente rojo. Al final, ambas se abrazaron mutuamente demostrando el cariño que se tienen. El espectáculo de Jennie siguió con canciones como “Love Hangover”, “Seoul City, “ExtraL” y “with the IE (way up)”, donde se colocó una falda con moños y una bomber rojo brillante para seguir cantando.

Finalmente, terminó su show en el escenario Outdoor Theatre con “Starlight”, canción que empezó con un nostálgico intro de piano, pero terminó con una alegre despedida con sus fans. Además, agradeció a sus bailarines y banda por todo. “Gracias por venir esta noche Coachella”, puntualizó.