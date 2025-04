Tatiana revela la verdad sobre la canción “No me quiero bañar", tema que tiene 1 billón de reproducciones en YouTube

Tatiana es la cantante que cautiva a distintas generaciones con sus canciones, la conocida como “Reina de los niños” se ha popularizado por desarrollar una carrera musical infantil y su éxito es tan importante que tiene varios logros en su historia , tal y como el tema “No me quiero bañar”, que es conocido a nivel internacional.

La famosa cantante es un referente de la música infantil y tiene uno de los mayores éxitos de todo el mundo, tanto que la llevaron a colocarse como la primera mujer solista de México en lograr más de 1 billón de reproducciones en YouTube con el tema “No me quiero bañar”.

Aunque el tema “No me quiero bañar” tiene 10 años desde que se estrenó, es relativamente nuevo en la carrera de Tatiana ya que la famosa reúne más de 40 años de trayectoria, pero sin duda es la canción que se ha ganado el cariño y la atención de chicos y adultos.

En el podcast con Melo Montoya Chávez, Tatiana reveló cómo fue la idea para hacer el tema “No me quiero bañar”, lo que la famosa contó es que nació de la anécdota de la vida real, ya que ella batallaba demasiado con su hija cuando estaba pequeña para que acudiera a darse una ducha.

Tatiana reveló que debido a todos los momentos en los que su hija pequeña se negaba a bañar, por no querer dejar de jugar o interrumpir sus actividades, la niña mencionaba los motivos por los que no deseaba asearse y la cantante coreaba la frase “no me quiero bañar”, a manera de burla por el berrinche.

“Era una canción que se hizo canción de la familia durante veintitantos años, toda la vida, pero ella misma me dio la letra porque me decía ‘no me gusta el shampoo, no me gusta el jabón’ y me decía ‘así cochina me siento mejor’”, dijo Tatiana sobre la canción más popular de su carrera.