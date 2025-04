Pati Chapoy explota contra el hermano de Daniel Bisogno y lanza dura amenaza: "Ponte a trabajar"

Pati Chapoy, una de las periodistas de espectáculos más importantes de México, utilizó las cámaras de su programa para enviar un fuerte mensaje en contra de Alejandro Bisogno, conductor de televisión y hermano de Daniel Bisogno, entrañable compañero de "Ventaneando", quien murió por graves complicaciones de salud.

Lo anterior, luego de que Alex B publicara un comunicado en sus redes sociales donde aseguró que no hay un testamento del conductor de espectáculos, pero que el caso no es pelear la herencia, misma que le corresponde en su totalidad a la pequeña Michaela, hija de Cristian y de Daniel Bisogno. Aseguró también que hará lo que esté en sus manos para proteger ese patrimonio.

Al respecto, Pati Chapoy decidió mandar un mensaje para decirle a Alejandro que la herencia es claro a quien le corresponde y que la única persona capaz de manejar todo lo que haya que manejar con respecto a las finanzas de su única heredera es la madre, Cristina, no él.

"Yo no sé qué estés pensando tú, Alejandro, en relación en que me entero que tienes interés en administrar el legado de tu hermano. Estas equivocado porque solo le corresponde a su hija y a su mamá, a la mamá de la niña. No entiendo por qué pusiste ese comunicado, sabiendo que tú llevaste las cenizas de tu hermano a casa de tu papá, están al lado de las cenizas de tu mamá"