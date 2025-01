Imelda Garza Tuñón rompe el silencio y estalla contra Maribel Guardia: “Me parece una injusticia”

La actriz Maribel Guardia enfrenta momentos difíciles a casi dos años de la muerte de su hijo Julián Figueroa, pues presentó una denuncia contra su nuera, Imelda Garza Tuñón, argumentando que se trataba de la seguridad de su nieto, José Julián. Sin embargo, la cantante dio sus primeras declaraciones y aseguró que el pleito habría comenzado debido a que la actriz habría intentado sacar al menor de la escuela sin autorización.

La tarde de este martes 21 de enero, Maribel Guardia informó a través de sus redes sociales que había presentado una denuncia contra Imelda Garza: "Con dolor, comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto con el único afán de defender su integridad. No tengo afán de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen. Sólo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente".

Maribel Guardia presenta una denuncia contra su nuera, Imelda Garza Tuñón. Foto: IG @imetunon

Imelda Garza Tuñón rompe el silencio y estalla contra Maribel Guardia

En un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube, Imelda Garza estalló contra Maribel Guardia asegurando que haría intentado sacar a su hijo, José Julián, de la escuela sin autorización, pero ella fue alertada por el director de la institución: “No puedo permitir que me falten al respeto de esta manera, no puedo permitir que le hayan hecho pasar esto a mi hijo, no puedo”.

“Yo creo que de cierta manera le quedó muy fuerte el dolor de lo que pasó con Julián, que es una lástima, pero no tiene derecho a quitarme lo mío, no tiene ese derecho (…) Hay muchas mamás viendo estoy y muchas en redes que me están apoyando, y no hay forma de que me quiten a mi hijo, no tiene derecho a hacerlo. Soy su mamá, la mamá es la mamá, ella es su abuela y ella ya tuvo su oportunidad, que me deje tener la mía”, dijo Imelda Garza.

¿Por qué comenzó el pleito entre Imelda Garza y Maribel Guardia?

La viuda de Julián Figueroa señaló que hace algunos meses le informó a Maribel Guardia sobre sus planes de mudarse con su hijo, algo que, aseguró, le habría molestado a la actriz; además, indicó que no pasaron juntos las fiestas decembrinas y esto también habría sido uno de los motivos que incrementaron el conflicto entre ellas.

“Se va a cumplir el segundo aniversario luctuoso de Julián y yo creo que ya es momento de cerrar ciclos, yo creo que para poder ser mejor mamá y para que mi hijo crezca con los valores que yo querido que crezca y que no esté tan consentido necesito estar sola con él. Este mes me di cuenta que mi hijo conmigo funciona muy bien, los dos funcionamos muy bien. No me lo van a quitar, es mi hogar, es lo único que tengo”, añadió.

