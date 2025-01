Majo Aguilar rompe el silencio sobre su relación con Pepe y Ángela Aguilar: "me incomoda que me escriban de mi prima"

Majo Aguilar rompió el silencio en sus redes sociales. La cantante por fin habló de las recientes polémicas que han enfrentado tanto Ángela Aguilar y Christian Nodal como su tío Pepe Aguilar, pues durante todos estos enfrentamientos con la prensa o el público, siempre la han puesto en medio de la situación.

Hasta el momento, Majo no había querido decir nada al respecto, pero por fin terminó con la racha de silencio para mandarle un mensaje a todos sus fanáticos. El video fue publicado a través del TikTok oficial de la intérprete de música mexicana, quien aseguró que esto ya se está convirtiendo en algo incómodo para ella.

Dijo, además, que tiene varios meses que no hay comunicación con ninguno de los dos, pues se mantiene alejada de su familia, lo que no quiere decir que no sean una parte importante tanto de su vida, como de su carrera artística, razón principal por la que decidió salir a expresarse.

Majo Aguilar rompió el silencio. Crédito: @majosaguilar

Majo Aguilar habla de le polémica que enfrentan Pepe Aguilar y Ángela Aguilar

Fueron más de 10 minutos los que habló Majo Aguilar sobre el caso. Empezó asegurando que hay muchas cosas que últimamente inquieran su existir, refiriéndose, claro, a todo lo que ha ocurrido con la cantante Ángela Aguilar, su prima, y con Pepe Aguilar, su tío, a raíz del matrimonio de la intérprete con Christian Nodal, quien se separó de Cazzu, madre de su primera hija.

Y es que Majo siempre termina por estar en medio del pleito, principalmente porque hay muchas comparaciones entre ambos bandos. Hay quienes dicen que la verdadera heredera del talento de la dinastía es ni más ni menos que la cantante de Mariachi, no así Ángela, a quien atacan duramente por la decisión de casarse.

Esto fue lo que confesó:

"Sé que cada persona es un universo y en mi universo, en mi persona hay algo que me está inquietando mucho y se los quiero comunicar. Para que yo pueda continuar en paz y con congruencia sobre mi mensaje que siempre ha sido puro amor, tengo que hablar sobre esto.

"No voy a decir demasiado, pero lo que les quiero decir es que creo que ya no puedo mirar hacia un lado o hacerme de la vista gorda sobre muchos comentarios que ponen en mis redes sociales. Quiero agradecerles el cariño que me dan; sin embargo, quiero decirles que uno en esta vida tiene que ser congruente con lo que siente y piensa.

"Yo hace tiempo, hace algunos meses que ya no tengo comunicación con mi familia, hace un par de años, donde no tenemos una relación donde nos frecuentemos tanto, pero eso no significa que mi tío Pepe y Ángela no sean importantes en mi vida, aunque ya no tenga una relación tan frecuente con ellos, porque el cariño lo tengo, por ese amor, por esa convivencia que sí tuve en mi adolescencia y que fueron una parte vital para mí, para mi desarrollo, simplemente por eso, no puedo hacerme como que no veo.

"Quiero decirles que yo no puedo controlar lo que piensen, lo que opinen, pero sí puedo controlar lo que les quiero transmitir y lo que les quiero transmitir es que si puedo decir algo, vayamos por el camino del amor, el mundo es suficientemente duro, pero siempre el mejor camino y el más bueno, el que nos llevará a mejores cosas, es el del amor.

"Precisamente quiero eso, mandarles mucho amor, sentir empatía por mi tío Pepe y por Ángela, que aunque en este momento no tenga comunicación con ellos, siempre van a ser parte importante de mi vida. Hay que ser transparentes, hay que ser honestos y pues eso es lo que estoy siendo en este momento.

"Más allá de que si le hace bien o mal a mi carrera, hay veces que el corazón tiene que hablar y cuando algo ya no se siente bien aquí, pues uno lo tiene que comunicar. Siempre seguiré por ese camino del amor, siempre les daré en los shows todo mi cariño, mi entrega absoluta como ustedes se han entregado a mí.

"El camino de la música, desde que salí con música de mariachi, me han acompañado, mucho antes de cualquier polémica que mi familia pudiera estar enfrentando. Yo lo vivo, lo siento en los shows, las polémicas no hace que vayan a mis shows, ustedes van porque quieren estar ahí, porque ahí compartimos y cantamos.

"Esto es una plática honesta desde mi corazón, que creo que con lo que me gustaría quedarme, es que hagamos más espacio en nuestros corazones para el amor. A mí no me beneficia ni me hace bien, me incomoda y pues es mi corazón del que estoy hablando, el que escriban sobre mi prima en mis comentarios.

"Mi carrera está muy bien, estoy con una disquera que me apoya, estoy componiendo y estoy haciendo lo que me corresponde para tener una carrera linda con honestidad, transparencia y amor a ustedes. Soy muy afortunada de tenerlos.

"También les quise hacer este video porque de pronto veo que creen que a mí me da gusto la desdicha de los demás y no es así. No es así en absoluto, yo quiero que todos estemos en paz, tanto las personas de mi familia como externas a mi familia. Que todos estemos tranquilos"

Sigue leyendo:

Muere John Sykes, emblemático guitarrista de Whitesnake, Blue Murder y Thin Lizzy

Emiliano Aguilar revela que buscó a Cazzu antes de la polémica con Ángela: "Aquí estoy bien firme"