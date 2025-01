Declarar cárteles como organizaciones terroristas permitirá a EU utilizar recursos extralegales, asegura especialista

El especialista en Seguridad Pública, Víctor Sánchez, habló en entrevista para Heraldo Radio con Javier Solórzano sobre cuáles son las implicaciones de la reciente declaración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la cual pretende considerar a los cárteles del crimen organizado en México como organizaciones terroristas.

Al respecto, Víctor Sánchez consideró que dicha declaración implica la posibilidad de que Estados Unidos ahora puede utilizar todos los recursos legales y extralegales, así como la tecnología su disposición como los drones, para detener a una organización criminal en México.

No obstante, dijo, lo importante a destacar de este asunto es que si hay una operación encubierta en donde entren los agentes estadounidenses y den de baja a los integrantes del crimen, "eso no es penado en Estados Unidos, pero no quiere decir que no sea una vulneración a los derechos y las leyes en México".

"Estados Unidos sí es el más poderoso, pero tampoco puede hacer que sus normas apliquen de forma extraterritorial, entonces tiene una serie de implicaciones y va a requerir mucha firmeza por parte del Gobierno de México de estamos dispuestos a cooperar, pero no que se vulnere la soberanía de México y tampoco estamos dispuestos a que pasen por encima de las leyes mexicanas", afirmó

Deportación de millones de mexicanos va a generar sobrecostos: Víctor Sánchez

El especialista reveló que cerca de 10 millones de mexicanos están en EU de forma ilegal / FOTO: Archivo

En entrevista para Heraldo Radio, Víctor Sánchez explicó sobre el mismo tema, lo que sucedería en caso de que los agentes de Estados Unidos entren sin avisar a nuestro país y que lleven a cabo operaciones por fuera de lo legal:

"Se pueden arrestar, llevar ante la justicia y aplicar sanciones, pero tanto una como la otra, es decir, la entrada de agentes como las acciones que hagamos en contra de ellos, pueden generar una crisis diplomática y generar una tensión entre ambos países, es un asunto que vamos a tener que trabajar en serio para no dejar pisotear la soberanía de nuestro país", determinó.

En ese sentido, el especialista en Seguridad Pública señaló que la respuesta diplomática del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum "tiene que ir en el sentido de cómo reconvertir esta parte en un esquema de cooperación mucho más profundo que le pueda servir a nuestro país para tener mejores herramientas para combatir el crimen organizado".

Finalmente, agregó que ante la amenaza de Donal Trump de deportar a millones de mexicanos que residen en Estados Unidos, "donde al menos 10 se encuentran de manera ilegal", dijo, va a generar una serie de sobrecostos por las políticas de reintegración y atención a los migrantes.

"Las deportaciones no solo implica las de los mexicanos, sino que Trump amenaza con mandar de otras naciones que en principio no nos correspondería, pero está en un juego de presión y vencidas, pero tenemos que ser mucho más inteligentes y no permitir esta imposición", concluyó.

