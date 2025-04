Conavi: 2 maneras de registrarte para tener una casa nueva con pagos chiquitos

Si eres una persona que no ha podido acceder a un crédito de vivienda ya sea porque no cumples con los requisitos bancarios o porque no tienes seguridad social y acceso al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (lnfonavit), esta información te interesa, ya que a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) se construirán casas de bajo costo con facilidades para quienes más las necesitan.

Este programa está dirigido, principalmente a familias que tienen ingresos equivalentes a uno o dos salarios mínimos al mes, es decir 16,728 pesos, por lo que ahora esas personas podrán ser beneficiarias del programa Vivienda para el Bienestar y tener su casa propia. Además se busca priorizar a mujeres cabeza de familia, adultos mayores, pueblos indígenas y personas con discapacidad.

El titular de la Conavi, Rodrigo Chávez detalló que, como parte de las metas inmediatas a nivel nacional, en 2025 se construirán 100 mil viviendas nuevas y se realizarán 100 mil mejoramientos de vivienda en hogares existentes, principalmente en la zona Oriente del Estado de México, donde recientemente se entregaron 50 mil mejoramientos para que los beneficiarios decidan cómo mejorar sus casas.

El director general de la #CONAVI, Rodrigo Chávez Contreras, y la titular de la #SEDATU, Edna Elena Vega Rangel, realizaron un recorrido en la obra de Cabo San Lucas, en compañía de autoridades locales municipales y estatales.



¡El programa de #ViviendaParaElBienestar avanza! pic.twitter.com/dsCWda1W1f — Conavi (@Conavi_mx) March 28, 2025

2 formas de solicitar el apoyo de Vivienda para el Bienestar

Debes saber que no hay una página de internet donde puedas hacer un registro para ser beneficiario del programa Vivienda para el Bienestar, ya que la selección de beneficiarios se realiza a través de un censo que los Servidores de la Nación realizan casa por casa. Por ello no te dejes estafar, ya que hay personas que te contactan vía celular, sin embargo ese no es un método de contacto oficial. Aquí te explicamos cuáles son las dos formas mediante las que puedes inscribirte a la Conavi.

Censo casa por casa

Como lo explicamos anteriormente la selección de beneficiarios de la Conavi se hará a través de un censo casa por casa, donde se ubicará a las familias qué más necesitan este apoyo. Esta actividad es coordinada por la Secretaría del Bienestar.

Módulos de inscripción

En las zonas de alta marginación se instalarán módulos de inscripción, mismos que se anunciarán a través de las redes sociales de la Conavi. Debes acudir con comprobante de ingresos de hasta 2 salarios mínimos, comprobante de residencia de al menos 5 años y certificado de no propiedad del Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

El proceso de selección de beneficiarios consta de ocho pasos, que incluyen:

Identificación de zonas de intervención. Evaluación de suelos viables para los proyectos. Diagnóstico socioeconómico de las familias potenciales. Apertura de módulos para el registro de solicitantes. Selección de beneficiarios según las Reglas de Operación. Asambleas informativas con los seleccionados. Documentación de expedientes con cédulas socioeconómicas. Validación y asignación final de recursos.

?? Ten en cuenta los uD835uDDE5uD835uDDD8uD835uDDE4uD835uDDE8uD835uDDDCuD835uDDE6uD835uDDDCuD835uDDE7uD835uDDE2uD835uDDE6 para acceder al Programa de #ViviendaParaElBienestar uD83CuDFE1



Recuerda que los trámites son uD835uDDDAuD835uDDE5uD835uDDD4uD835uDDE7uD835uDDE8uD835uDDDCuD835uDDE7uD835uDDE2uD835uDDE6, y se realizarán en nuestros sitios oficiales.#ViviendaAdecuada #CONAVI pic.twitter.com/IOiW2U7QHA — Conavi (@Conavi_mx) March 20, 2025

¿Cómo son la casas que entregará la Conavi?

Las casas que construirá la Conavi están dirigidas principalmente a mujeres jefas de familia y madres solteras, jóvenes mediante un esquema de vivienda en renta para quienes estudian y trabajan, población indígena, adultos mayores y personas con discapacidad así como familias con ingresos menores a dos salarios mínimos, sin acceso a créditos de Infonavit o FOVISSSTE.

Las viviendas tendrán un mínimo de 60 metros cuadrados y tres recámaras, además de contar con todos los servicios básicos. La primera etapa de este programa de vivienda se realizará en 18 estados.