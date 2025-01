Muere John Sykes, emblemático guitarrista de Whitesnake, Blue Murder y Thin Lizzy

El guitarrista John Sykes falleció este lunes 20 de enero de 2025, de acuerdo con la información que compartió su equipo de trabajo en las redes sociales. Lamentablemente tuvo una dura lucha en contra del cáncer desde hace un par de años que terminó por arrebatarle la vida.

El mensaje también apareció inmediatamente dentro de su página oficial y rápidamente salieron sus excompañeros de bandas donde participó John Sykes para dedicarle un mensaje de despedida al músico británico, así como las condolencias a sus amigos, familiares o conocidos.

Además de revelar que murió por cáncer, en el comunicado oficial se refirieron a él como un "hombre con un talento musical excepcional, reflexivo, amable y carismático". También dieron a conocer que durante sus últimos días, habló en todo momento del amor y gratitud incondicional que siente por sus fanáticos.

"Con gran tristeza compartimos que John Sykes falleció después de una dura batalla contra el cáncer. Muchos lo recordarán como un hombre con un talento musical excepcional, pero para aquellos que no lo conocieron personalmente, era un hombre reflexivo, amable y carismático cuya presencia iluminó la sala. Ciertamente marchó al ritmo de su propio tambor y siempre apostó por los desvalidos. En sus últimos días, habló de su sincero amor y gratitud hacia sus fans que lo apoyaron durante todos estos años. Si bien el impacto de su pérdida es profundo y el estado de ánimo sombrío, esperamos que la luz de su memoria apague la sombra de su ausencia"

¿Quién era John Sykes?

John Sykes, un nombre indiscutible en el mundo del rock, se ha destacado como uno de los guitarristas más virtuosos de su generación. A lo largo de su carrera, ha dejado una huella imborrable en la escena del hard rock y heavy metal, gracias a la capacidad que siempre mostró para crear riffs memorables.

Sykes comenzó su carrera musical en la década de 1980, formando parte de bandas como Tygers of Pan Tang, donde se dio a conocer por su técnica impecable con un sonido potente. Sin embargo, fue su paso por Whitesnake lo que lo catapultó a la fama mundial. Con álbumes como "Slide It In" y "1987", Sykes co-escribió algunos de los mayores éxitos de la banda, como "Still of the Night" e "Is This Love", consolidándose como uno de los guitarristas más influyentes de la época.

Después de su paso por Whitesnake, Sykes formó su propia banda, Blue Murder, con la que lanzó varios álbumes aclamados por la crítica. Aunque no alcanzaron el mismo nivel de éxito comercial que su trabajo con Whitesnake, estos discos demostraron la versatilidad de Sykes como compositor. A lo largo de los años, Sykes ha continuado lanzando álbumes en solitario, explorando diferentes facetas de su sonido, consolidando su estatus como una leyenda del rock.

El legado de John Sykes es indiscutible. Su influencia se puede escuchar en el trabajo de numerosos guitarristas jóvenes, y sus solos siguen siendo considerados como algunos de los mejores de la historia del rock. Sin duda, se le va a extrañar por estos rumbos, pero deja un legado importantísimo

