Verónica del Castillo es operada de emergencia luego de que su salud empeoró

La escritora Verónica del Castillo, quien es hija del actor Eric del Castillo y Kate Trillo del Castillo, informó a través de sus redes sociales, como Instagram y YouTube, que enfrenta problemas de salud que provocaron que le realicen una operación de emergencia.

La también periodista, de 55 años de edad, dio a conocer su situación médica a través de un video que publicó en su cuenta de YouTube y cuyo link compartió en una historia en Instagram. “Todo sobre mi cirugía de explantación”, es como la personalidad de Internet presentó el clip, mientras el que expuso lo siguiente:

“Me encuentro saliendo de una cirugía, me realice un procedimiento que se llama explantación que tiene que ver con retirar los implantes mamarios. Hace 20 años me los puse, me dijeron que eran para toda la vida, que no hacían daño y desde hace unos siete u ocho años he presentado infecciones en vías urinarias, síndrome doloroso vesical, o sea, en vejiga, infecciones en garganta, muchas infecciones…”.