Raperos y raperas mexicanas que le dan la espalda a Santa Fe Klan tras los ataques contra Maya Nazor

Santa Fle Klan sigue en el ojo del público luego de su reciente polémica en contra de Maya Nazor, quien la madre de su hijo, a quien acusó de no dejarlo ver a su hijo y ventiló que todos los meses cubre la cantidad de 250 mil pesos como manutención del pequeño Luka. Desde entonces, la opinión se ha dividido.

Luego del intercambio de palabras, fue Santa Fe Klan quien se apuró a sacar una rola sobre lo sucedido, misma que ya tiene más de 3 millones de reproducciones únicamente por YouTube. La canción lleva por nombre "Mi niño" y fue estrenada el 10 de enero de 2025 por Ángel.

Esta polémica se puso en evidencia dentro de la escena del rap mexicano gracias a Gera Mx, quien a través de su nueva canción "250 K", supuestamente le mandó a decir dos tres cosas entre líneas, provocando que diversos cantantes pongan en evidencia su posicionamiento frente a la pelea entre Maya y Santa Fe.

"Oye, beatboy, aprendido y apuntado, cuida a cuál ángel le rezas. Vine a matar por gusto, la fama no me interesa. A la próxima que apuntes, no tiembles y a la cabeza. Te gusta andar con pistola, yo también tengo de esas. Del tamaño del calibre es el tamaño de los miedos", escribió.

La escena del rap deja de seguir a Santa Fe Klan. Crédito: @santafeklanoficial

Raperos y raperas le dan la espalda a Santa Fe Klan

Desde el estreno de la canción del Gera, diversos fanáticos de la escena nacional han dado cuenta de las personales que ya dejaron de seguir a Ángel Quezada, también como Santa Fe Klan, por lo que se habría hecho de algunos cuantos enemigos o por lo menos perdió amistades en el proceso.

Yoss Bones y Neto Peña

Santa Fe Klan ha tenido numerosos duetos y colaboraciones con artistas de otras empresas, estados o países. Una de las más populares, con más de 829 millones de reproducciones en YouTube, es "Debo entender" junto a los raperos de Alzada, Yoss Bones y Neto Peña. Yoss también tiene otro par de canciones con él, tituladas "No me dijeron" y "No es tan fácil".

Este bolero rapeado fue estrenado en diciembre de 2019, y establecía una relación entre el intérprete del barrio de La Santa Fe y uno de los duetos más importantes del hip hop en México. Ambos dejaron de seguir al cantante de Guanajuato, lo que deja en claro que ya no hay una amistad.

Dharius

Dharius es uno de los más famosos MCs que hay en México. En lo inicios de su carrera tuvo una importante colaboración con Cartel de Santa, hasta que decidió abandonar el grupo por diferencias creativas y emprendió su carrera solista, donde hizo varios duertos con Santa Fe Klan como las canciones "Ojos Tumbados", "Todos en la cuadra bien locos", "Por mi México" (Remix).

Esta era una buena amistad hasta que Santa Fe Klan empezó a tener algunos intercambios de palabras con Maya Nazor por la custodia de su hijo Luca; aunque no dio una declaración, al dejar de seguirlo en las redes sociales se ha posicionado del lado contrario al del rapero de Guanajuato.

C KAN

Quien también participó en muchas de las canciones antes mencionadas, haciendo equipos increíbles que han juntado varias millones de reproducciones en las redes sociales. A pesar de que no eran tan cercanos, forman parte de una importante generación de raperos mexicanos que han sido exportados a todo el mundo.

Ahora, C Kan se ha puesto también del lago de Gera Mx, pues de manera inmediata dejaron de seguir al mismísimo Santa Fe Klan, incluso dejaron algunos comentarios elogiando el trabajo del rapero en su nueva canción "250 K", supuestamente dedicada al de Guanajuato.

Tren Lokote

Santa Fe Klan también compartió varios versos con Tren Lokote en canciones como "Entre la muerte y el peligro" que salió al público en julio de 2021. Actualmente, su video en YouTube tiene más de 24 millones de reproducciones, una de las más escuchadas del jalisciense.

Sin embargo, Tren también se sumó a los artistas del rap mexicano que se posicionan en contra de Santa Fe Klan al dejar de seguirlo en las redes sociales. Tampoco ha dado a conocer ninguna postura respecto a su reciente polémica con la madre de su hijo, pero comentó la rola de Gera Mx.

Alemán

Alemán llegó a realizar algunos duetos con Santa Fe KLan. El más reciente sucedió hace apenas un par de meses, cuando el oriundo de Guanajuato publicó en sus redes sociales y servicios de streaming la canción "Dueños de la esquina", pero hoy por hoy dejaron de seguirse en las redes sociales.

El dueto también compartió la canción "Grandes Ligas" donde cantaron junto a Lupillo Rivera, Snoop Dogg y B-Real, además de la canción "Fuego" que salió hace un par de años. Incluso hicieron una gira por los Estados Unidos titulada "Blanco y Negro Tour" durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024.

