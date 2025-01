Maya Nazor reacciona a la canción que Gera MX habría lanzado contra Santa Fe Klan

Maya Nazor y Santa Fe Klan sostienen un intenso pleito mediático desde hace varias semanas por el cuidado del hijo que tienen en común, Luka. Y es que mientras el cantante acusó a la modelo de no dejarlo ver al menor, ella respondió exhibiendo audios con las amenazas que habría recibido. Al conflicto se sumaría Gera MX con una canción que, aseguran los fans, retomaría esta polémica para lanzarse en contra del rapero.

Todo comenzó con un video compartido en TikTok en el que Santa Fe Klan lamenta no poder estar con su hijo el Día de Reyes y deja ver que el motivo sería un conflicto con Maya Nazor. De inmediato la modelo respondió con un mensaje en el que puntualiza que el rapero se habría alejado por meses sin mostrar mayor interés por el pequeño; además, compartió un video con el que expresa temor ya que el cantante siempre está rodeado de hombres armados cuando visita al niño.

En medio del fuerte pleito mediático, el cantante originario de Guanajuato compartió una captura de pantalla en la que mostraba la suma que paga cada mes por la manutención de su hijo, Luka, que coincide con el título de "250K", la nueva canción de Gera MX. Además en la letra el rapero hace referencias al pleito de la expareja, los apoyos que ofrece Santa Fe Klan en el lugar que lo vio crecer y su nombre de pila.

“De tanto inhalar solventes te quedaron dos neuronas, abrazas siempre llorando, diciendo que están muy triste, tu dinero es como tu hijo, no lo viste. En tu barrio te respaldan por despensas que regalas, miren a su put* Ángel como le corto las alas”, se escucha en la canción.

A esto se suman los mensajes compartidos por Gera MX antes del lanzamiento, entre éstos uno que replicó Maya Nazor a través de sus historias en Instagram y que borró tan sólo unos minutos después: "El respeto es más valioso que la fama. Yo no quiero pelear con nadie, pero siempre me defenderé de todos”.

Gera MX aclaró que la canción "250K" es una respuesta a un conflicto que tuvo durante una fiesta de Spotify. Aunque no menciona directamente a Ángel Jair Quezada Jasso, como es nombre de pila del cantante, fanáticos de inmediato señalaron que tendría dedicatoria y recordaron los rumores de que en 2024 ambos habrían tenido un fuerte enfrentamiento durante un evento por el que casi llegan a los golpes.

"Todo estaba bien, todo en paz, pero si alguien le apunta a mi familia en un baño porque no puede controlar la loquera, para mí no sirve y todo mal de nuevo. Es todo aquí, estoy firme representando y cuidado de mis vagos”, añadió Gera MX en un mensaje de redes sociales sobre la canción a la que Santa Fe Klan no ha respondido.