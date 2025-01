Faisy retoma polémica de Bárbara de Regil y la critica por hacer ejercicio en pleno vuelo

Bárbara de Regil se ha convertido en una de las celebridades más polémicas debido a algunas de sus declaraciones y conductas por las que, incluso, ha desatado burlas y críticas. Como ocurrió hace unos meses tras compartir un video de su rutina de ejercicio en pleno vuelo, una controversia que retomó Faisy y arremetió contra la actriz revelando el miedo que tiene a viajar en avión tras experimentar una extraña maniobra en uno de los vuelos que tomó, algo por lo que le pidió tener empatía.

En noviembre de 2024 la protagonista de "Rosario tijeras" publicó un video en sus redes sociales sobre la rutina de ejercicio que tiene para vuelos largos. Esto dividió opiniones entre los internautas, pues mientras algunos aplaudieron su disciplina otros la tacharon de "exagerada" por no esperar a que concluyera el viaje para poder ejercitarse; además, aseguraron que pudo haber "molestado" al resto de los pasajeros.

A unos meses de lo ocurrido, Faisy retomó la polémica y arremetió contra la actriz puntualizando en que debe ser considerada con lo que pueden sentir otros pasajeros. El conductor reveló que tiene un fuerte temor por viajar en avión debido a una extraña maniobra que vivió durante otro vuelo, por lo que ver que alguien brinca en un avión lo haría sentir incómodo e incrementar la sensación de inseguridad.

En un reciente encuentro con los medios, Bárbara de Regil fue cuestionada sobre las críticas que recibió por hacer ejercicio en un avión y, fiel a su estilo, puntualizó en la importancia de su salud debido a que se trataba de un vuelo de casi 40 horas y trataba de evitar una “trombosis”.

"No me afecta, no me importa. Era un vuelo de 36 horas, no hice una rutina de una hora, sólo me paré y me moví un poco. Estaba en una primera clase enorme, no molesté a nadie de al lado. Obviamente cuando me ha tocado ir en turista en vuelos largos lo único que hago es caminar al baño 20 veces, pero aquí tenía un espacio enorme y decidí hacerlo", dijo la también modelo.