Bárbara de Regil recuerda que perdió todo en un incendio que consumió su casa: “Mi mamá se tiraba al piso y lloraba”

A propósito de la ola de incendios que han consumido miles de viviendas en California, Bárbara de Regil se mostró empática ante lo que están pasando decenas de familias en aquel país ya que también lo perdió todo en un accidente en el que las llamas consumieron su casa. La actriz recordó el dolor que experimentó su mamá al ver que todo lo que habían logrado construir con gran esfuerzo se venía abajo en medio del fuego.

La protagonista de "Rosario tijeras" se ha convertido en una de las celebridades más polémicas en el mundo del espectáculo por sus explosivas declaraciones y conflictos con otras conocidas figuras tanto del medio como en redes sociales. Pese a ello, la actriz se mantiene positiva siempre con un mensaje para sus seguidoras sobre amor propio, aunque en esta ocasión recordó uno de los episodios más difíciles para su familia ocurrido cuando su hija, Mar, aún era muy pequeña.

En un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube, Bárbara de Regil fue cuestionada sobre los incendios que han arrasado con miles de hogares en Los Ángeles, California, incluyendo las de algunas celebridades como Paris Hilton. La actriz se mostró empática recordando que su familia pasó por una tragedia similar hace varios años en el que las llamas consumieron su casa.

"Me siento super mal con esa situación, yo sé lo que es despertarte y no tener nada. A mí se me incendió mi casa hace como 15 años, un accidente y perdimos todo. Y yo sé lo que es entrar a tu casa y ver cenizas. Digo, aquí en México se quedó el cascarón, allá sí veo que todo se quema y eso debe ser una cosa espantosa. Como quiera entrar y no ver nada... yo recuerdo que mi mamá se tiraba al piso y lloraba, horrible ", recordó la actriz añadiendo que desde entonces es sumamente cuidadosa en su casa ante el temor de que vuelva a suceder.

La también influencer fitness se volvió tendencia a finales de 2024 por un video compartido en sus redes sociales en el que muestra la rutina de ejercicio que tiene para hacer en el avión durante un vuelo largo. Mientras algunos la tacharon de "ridícula", otros le mostraron su apoyo destacando la importancia de hacer alguna actividad similar durante un viaje largo debido a lo mucho que esto puede afectar la salud.

"No me afecta, no me importa. Era un vuelo de 36 horas, no hice una rutina de una hora, sólo me paré y me moví un poco. Estaba en una primera clase enorme, no molesté a nadie de al lado. Obviamente cuando me ha tocado ir en turista en vuelos largos lo único que hago es caminar al baño 20 veces, pero aquí tenía un espacio enorme y decidí hacerlo", dijo la actriz.