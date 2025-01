Maya Nazor expone audio de Santa Fe Klan en el que amenaza con quitarle a su hijo: “me lo voy a llevar”

La polémica entre Maya Nazor y el rapero Santa Fe Klan parece no estar cerca de terminar, pues luego de que el nacido en Guanajuato expresó que su exnovia no le permite ver a su hijo, pese a que él ha pagado la pensión alimenticia que le corresponde, la influencer arremetió contra el padre de del pequeño, al decir que éste no respeta los horarios de visita y que además llega armado y hasta con efectos de haber consumido sustancias ilegales.

Ante esto, el rapero no se quedó callado y recientemente compartió en sus historias de Instagram un texto en el que asegura que no le importa el dinero y si tiene que pagar 50 millones de pesos, lo hará, pero él lo único que quiere es poder ver a su hijo, y pide que no lo juzguen solo por hacer nacido en el barrio.

Maya Nazor expone audios de Santa Fe Klan

Luego de la historia que Santa Fe Klan publicó el pasado lunes 13 de enero en el que aseguró que puede pagar la millonaria cantidad con tal de que lo dejen ver a su hijo Luka, la influencer Maya Nazor, madre del pequeño y expareja sentimental de Ángel Quezada, nombre real del rapero no se quedó callada y arremetió en su contra y hasta expuso un revelador audio.

Y es que, Maya Nazor respondió contundentemente a las acusaciones de Santa Fe Klan, señalando que no ha obstaculizado las visitas de su hijo. Sin embargo, dejó en claro que ha puesto condiciones para garantizar la seguridad y bienestar del menor. Entre estas, pide que el cantante no llegue acompañado de personas armadas ni bajo los efectos de sustancias ilegales. Esta declaración generó una ola de reacciones, tanto de apoyo como de crítica hacia ambas partes.

Pero ahí no termina todo, pues, Maya Nazor publicó un audio en sus historias de Instagram, donde se escucha una discusión entre ella y Santa Fe Klan. En el fragmento, el cantante expresa con firmeza que se llevará al niño sin importar ninguna condición, a lo que la influencer responde que no puede hacerlo de esa manera. Aunque la publicación fue eliminada poco después, el contenido se viralizó en distintas redes sociales.

“Me lo voy a llevar”, se escucha decir al artista en el audio. Esta frase fue interpretada por muchos como una amenaza, mientras que otros señalaron que podría tratarse de una pelea por la que Maya no deja convivir al cantante con el pequeño. Cabe señalar que luego de que Maya Nazor eliminó sus historias y el audio en contra de Santa Fe Klan, ninguna de las dos partes se ha pronunciado al respecto.

¿Qué publicó antes Santa Fe Klan?

Como lo comentamos al inicio de esta nota, el audio que Maya Nazor publicó en sus historias de Instagram, fue una respuesta a la publicación que compartió en sus redes el rapero nacido en Guanajuato, en ella compartió un extenso texto dejando entrever lo desesperado que está por poder convivir con su pequeño hijo Luka.

"Por mí le doy a Luka todo el dinero que me pide su mamá por 18 años, ahorita mismo", escribió Santa Fe Klan, subrayando que su prioridad es estar presente en la vida del menor.

El cantante también criticó las restricciones que, según él, ha impuesto Maya Nazor para las visitas. Estas incluyen no permitir que el niño pase tiempo con él más allá de lo establecido por la madre. "¿Qué de malo tiene que yo quiera estar con mi hijo?" ¿Por qué tienen que ser las cosas como su mamá dice?", cuestionó Santa Fe Klan, visiblemente afectado por la situación.

