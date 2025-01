Con la mirada perdida, Kate del Castillo revela que tuvo que abandonar su casa por los incendios en Los Ángeles

En los últimos días las personas han podido ser testigos de la intensa ola de destrucción que ha dejado consigo la propagación de los incendios en la ciudad de Los Ángeles, California, ubicada en Estados Unidos, zona en donde muchos artistas y celebridades tenían algunas de sus residencias, las cuales han sido consumidas por las llamas.

A la lista de famosos afectados se le ha sumado la reconocida actriz mexicana Kate del Castillo, quien recientemente dio a conocer que debido a la situación actual se vio obligada a abandonar su casa en Los Ángeles por su seguridad, ya que se encontraba justo en una de las áreas de mayor riesgo.

Por medio de un video publicado a través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de "La Reina del Sur", habló sobre cómo tuvo que evacuar su hogar con ayuda de sus amigas, dándole prioridad a salvaguardar sus documentos importantes, así como sus vehículos, algo que narró mientras se mostraba visiblemente consternada por la situación.

Asimismo, comentó que aunque ella quisiera ir en persona a su hogar en el cual hace tan solo unas semanas celebraba la Navidad con su familia, no podría acercarse a la zona, pues las autoridades ya han resguardado la zona, impidiendo el paso de cualquier persona.

“No hay nada que yo pueda hacer, es más, si mañana que no trabajo, me voy a Los Ángeles, no me dejan ni siquiera entrar a la zona donde yo vivo, ya está resguardado ahí. Esto es terrible.”, señaló Kate.